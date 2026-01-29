Obavijesti

News

Komentari 0
UPALI NA PODMORNICU

Pala najveća pošiljka kokaina za Europu ikada. Podmornica i droga završili na dnu mora

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Pala najveća pošiljka kokaina za Europu ikada. Podmornica i droga završili na dnu mora
Foto: X/Screenshoot

Četiri člana posade, trojica Kolumbijaca i jedan Venezuelac, uhićeni su na licu mjesta

Admiral

Portugalska je policija, u suradnji s mornaricom i zrakoplovstvom, izvela povijesnu zapljenu gotovo devet tona kokaina nakon što su presreli narko-podmornicu u blizini Azora, piše Guardian.

Vjeruje se da je riječ o najvećoj količini droge ikada pronađenoj na ovakvom tipu plovila namijenjenom europskom tržištu. Operacija je provedena uz pomoć američke agencije DEA i britanske NCA, a procijenjena ulična vrijednost robe doseže vrtoglavih 600 milijuna eura.

Sama akcija presretanja bila je iznimno opasna zbog katastrofalnih vremenskih uvjeta na otvorenom moru. Podmornica je na kraju potonula, povukavši sa sobom 35 bala kokaina na dno Atlantika, dok su preostalih 300 bala policajci uspjeli zaplijeniti. Četiri člana posade, trojica Kolumbijaca i jedan Venezuelac, uhićeni su na licu mjesta.

SEDMERO JE OKRIVLJENIH USKOK o velikoj akciji uhićenja u Zagrebu: Prevezli su oko 127 kg kokaina od 3 milijuna eura
USKOK o velikoj akciji uhićenja u Zagrebu: Prevezli su oko 127 kg kokaina od 3 milijuna eura

Zbog pada cijene kokaina, kriminalne skupine više ne potapaju svoje skupe podmornice nakon samo jedne vožnje, kao što su to činile ranije. Umjesto toga, sada na otvorenom moru postavljaju platforme za nadopunu goriva kako bi se polupodmornice mogle vratiti u Južnu Ameriku i odraditi što više tura, čime maksimalno režu troškove transporta.

Istodobno, španjolska policija objavila je završetak goleme jednogodišnje istrage kojom je razbijena mreža krijumčara odgovorna za dopremanje čak 57 tona kokaina u Europu tijekom protekle godine. Kriminalci su koristili sofisticirane “vodene platforme” i brze glisere kojima su se pod okriljem noći sastajali s matičnim brodovima na Atlantiku. Skupina je bila toliko organizirana da su imali vlastita skladišta s više od 100.000 litara goriva, a obitelji jednog poginulog člana bande navodno su isplatili 12 milijuna eura samo kako bi osigurali njihovu šutnju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
Ana Gruica Uglešić otvara zdravstveni centar. U splitskom KBC zabrinuti za odljev sestara
ODLAZAK KOD PRIVATNIKA?

Ana Gruica Uglešić otvara zdravstveni centar. U splitskom KBC zabrinuti za odljev sestara

Za ukupno 120 radnih mjesta primili smo čak 1642 zamolbe za posao, kaže glumica Ana Gruica Uglešić, koja sa suprugom, splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem, otvara privatni zdravstveni centar u Dugopolju
Pojavio se smrtonosan virus. Aerodromi vraćaju COVID mjere!
OPET AZIJA

Pojavio se smrtonosan virus. Aerodromi vraćaju COVID mjere!

Nipah je zoonotska bolest koja se na ljude uglavnom prenosi sa zaraženih svinja i šišmiša, ali se može širiti i bliskim kontaktom s osobe na osobu. U Zapadnom Bengalu identificirano je ukupno 196 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženim pacijentima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026