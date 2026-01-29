Pala najveća pošiljka kokaina za Europu ikada. Podmornica i droga završili na dnu mora

Portugalska je policija, u suradnji s mornaricom i zrakoplovstvom, izvela povijesnu zapljenu gotovo devet tona kokaina nakon što su presreli narko-podmornicu u blizini Azora, piše Guardian.

Vjeruje se da je riječ o najvećoj količini droge ikada pronađenoj na ovakvom tipu plovila namijenjenom europskom tržištu. Operacija je provedena uz pomoć američke agencije DEA i britanske NCA, a procijenjena ulična vrijednost robe doseže vrtoglavih 600 milijuna eura.

Sama akcija presretanja bila je iznimno opasna zbog katastrofalnih vremenskih uvjeta na otvorenom moru. Podmornica je na kraju potonula, povukavši sa sobom 35 bala kokaina na dno Atlantika, dok su preostalih 300 bala policajci uspjeli zaplijeniti. Četiri člana posade, trojica Kolumbijaca i jedan Venezuelac, uhićeni su na licu mjesta.

Zbog pada cijene kokaina, kriminalne skupine više ne potapaju svoje skupe podmornice nakon samo jedne vožnje, kao što su to činile ranije. Umjesto toga, sada na otvorenom moru postavljaju platforme za nadopunu goriva kako bi se polupodmornice mogle vratiti u Južnu Ameriku i odraditi što više tura, čime maksimalno režu troškove transporta.

Istodobno, španjolska policija objavila je završetak goleme jednogodišnje istrage kojom je razbijena mreža krijumčara odgovorna za dopremanje čak 57 tona kokaina u Europu tijekom protekle godine. Kriminalci su koristili sofisticirane “vodene platforme” i brze glisere kojima su se pod okriljem noći sastajali s matičnim brodovima na Atlantiku. Skupina je bila toliko organizirana da su imali vlastita skladišta s više od 100.000 litara goriva, a obitelji jednog poginulog člana bande navodno su isplatili 12 milijuna eura samo kako bi osigurali njihovu šutnju.