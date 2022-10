Pala odluka: Rishi Sunak bit će novi premijer Velike Britanije

Bivši ministar financija Rishi Sunak bit će novi britanski premijer nakon Liz Truss, objavili su tamošnji mediji.

Podsjetimo, Sunak je rikupio podršku 124 torijevca, a za najavu kandidature potrebno je najmanje 100 ruku. On će zamijeniti Liz Truss koja je bila prisiljena podnijeti ostavku nakon što je pokrenula gospodarski program koji je izazvao previranja na financijskim tržištima.

Sunak je rođen u Southamptonu 12. svibnja 1980. od indijskih roditelja Yashvira i Ushe Sunak u istočnoj Africi. Njegovi djed i baka rođeni su u britanskoj indijskoj provinciji Punjab. Oni su 1960-ih sa svojom djecom migrirali u Ujedinjeno Kraljevstvo iz istočne Afrike.

Sunak je 2001. studirao na Winchester Collegeu i učio filozofiju, politiku i ekonomiju (PPE) na Lincoln Collegeu u Oxfordu. Ovaj 42-godišnjak također je završio MBA kao Fulbrightov stipendist na Sveučilištu Standford 2006. Zastupnik iz Yorkshirea oženio je Akshatu Murty, kćer osnivača Infosysa NR Narayana Murthyja, 2009. godine i s njom ima dvoje djece.

Sunak je radio za investicijsku banku Goldman Sachs kao analitičar između 2001. i 2004. godine. Također je radio za tvrtku za upravljanje hedge fondovima The Children's Investment Fund Management i postao je partner tvrtke 2006. Pridružio se Theleme Partners 2010., a također bio direktor investicijske tvrtke Catamaran Ventures u vlasništvu njegova tasta.

Izabran je kao konzervativni kandidat za Richmond (Yorks) u listopadu 2014. Iste godine bio je voditelj Istraživačke jedinice crnačke i etničke manjine (BME) think tanka Policy Exchange iste godine. Godine 2015. postao je zastupnik iz te izborne jedinice s većinom od 36,2 posto glasova. Od 2015. do 2017. bio je član Izbornog odbora za okoliš, hranu i ruralna pitanja.



Sunak je ponovno izabran sa svog mjesta na općim izborima 2017., a od 2018. do 2019. obnašao je dužnost saborskog državnog podtajnika za lokalnu samoupravu. Godine 2019. Boris Johnson imenovao ga je glavnim tajnikom riznice, a postao je i član Tajnog vijeća. Ponovno je izabran na općim izborima 2019.



Sunak je 5. srpnja 2022. podnio ostavku na svoju dužnost zajedno s ministrom Sajidom Javidom, izražavajući nedostatak povjerenja u Johnsonovo vodstvo. Kasnije tog tjedna, Sunak je najavio svoju kandidaturu za premijera i bio na vrhu u prva dva kruga utrke unutar Konzervativne stranke.

Bogatiji je i od kralja Charlesa III.

Potencijalni budući premijer Velike Britanije i njegova supruga, Akshata Murty, posjeduju zajedničko bogatstvo vrijedno čak 730 milijuna funti, što je ujedno i dvostruko više od procijenjenog bogatstva kralja Charlesa III.

