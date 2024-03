Pale cijene, Vlada neće dati ni cent za subvencije: Računi za plin niži 30-ak eura godišnje...

Osiguravamo niske cijene energenata i štitimo građane od inflacije, rekao je premijer Andrej Plenković sredinom ožujka kad je Vlada usvojila novi paket pomoći. Međutim, barem što se tiče plina, neće morati potrošiti ni cent za osiguravanje nižih cijena plina. Tržište koje je divljalo nakon početka ruske agresije stabiliziralo se i cijene plina su pale i ispod onih koje je Vlada osiguravala subvencijama. Za građane koji koriste plin to znači da će prosječno plaćati 5,2 posto nižu cijenu plina od 1. travnja do 30. rujna, objavila je regulatorna agencija HERA. Postoje sitne razlike od pojedinih distributera, pa će, primjerice, u Rijeci pojeftinjenje iznositi 4,4 posto, a u Slavonskom Brodu 5,6 posto, dok su ostali opskrbljivači unutar tog raspona.

Što to znači u eurima? Blago pojeftinjenje. Uzeli smo primjer prosječnog zagrebačkoga kućanstva koje troši 12.500 kilovatsati plina godišnje. Prema službenom kalkulatoru, s novim cijenama prosječnom potrošaču je to 29,5 eura uštede u godini dana. To kućanstvo će plin, umjesto 592 eura, platiti 562,5 eura. Ako troši 20.000 kilovatsati godišnje, ušteda je 47,2 eura. Tek treba vidjeti kakve će cijene biti pred novu ogrjevnu sezonu. Njih će HERA odrediti u rujnu i vrijedit će od prvog dana listopada. Međutim, energetski stručnjak Igor Grozdanić je ovaj mjesec za 24sata izjavio da bi cijene trebale ostati stabilne i ne bi trebale rasti. Naravno, ako se ne dogode neki novi šokovi na svjetskoj razini.

Treba napomenuti da na ovu nižu cijenu plina utječe i smanjenje PDV-a na taj energent na pet posto, što je privremena mjera, ali s obzirom na to da se državni proračun dobro puni, teško da će on biti vraćen na 25 posto. Među ostalim, taj puni iznos PDV-a ne plaća se niti na struju, vodu ili odvoz otpada.

Cijena plina u nabavi vratila se na razine na kojima je bila prije otprilike tri godine i iznosi tek 26,4 eura za megavatsat. Podsjetimo da je osnovna, nabavna cijena plina nakon ruske agresije i prijetnji Vladimira Putina da će “zalediti Europu” otišla i na više od 200 eura za megavatsat. Na novu nabavnu cijenu plina treba pridodati sve troškove distribucije, opskrbe i poreza, pa će hrvatski građani od travnja plaćati megavatsat malo manje od 43 eura. Vlada je do sada izdvajala 19,9 eura subvencija za svaki megavatsat, ali od travnja neće imati taj trošak.

Plin je pojeftinio 44,5 posto

Nabavna cijena plina od travnja pada za čak 44,5 posto, ali takvo pojeftinjenje nećemo osjetiti na računima. Još ovaj mjesec tržišna bi cijena trebala biti čak 65,22 eura za megavatsat, ali je Vlada dosad subvencionirala cijenu s 19,9 eura, pa smo plaćali 45,32 eura.