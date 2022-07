'Pale' prve zaruke na Pelješkom mostu: 'Osjetila sam da će me uskoro zaprositi. Iznenadio me'

Već duže vrijeme sam je planirao zaprositi, ali nisam znao gdje, osim da će to biti u Dubrovniku. A onda sam vidio da se otvorio Pelješki most, da je tamo pao prvi poljubac, pa sam rekao da ću i ja na mostu. Veselo nam to govori Nikola (27), koji je svoju odabranicu Magdalenu (24) u nedjelju zaprosio na mostu koji je ujedinio cijelu Hrvatsku.

- Bila sam baš iznenađena. Znala sam da će me uskoro zaprositi, osjetila sam ja to. Ali da će biti na Pelješkom mostu, to nisam očekivala - govori nam nasmiješena Magdalena, koja je već podijelila sretnu vijest na društvenim mrežama.

- Zajedno smo već šest godina. Ja sam iz Dubrovnika, a ona je iz Zagreba. Došao sam raditi u Zagreb prije šest godina, a upoznali smo se na poslu. Brzo sam se zaljubio, ali bome ne znam kako je to više izgledalo, no znam da smo odmah kliknuli - kaže nam Nikola koji je s odabranicom danas baš došao na godišnji.

- Nema više Neuma, nema više granica. Uvijek je bila ista priča. Kad sam vidio da se otvorio most, znao sam da ću to tamo napraviti - zaključio je Nikola, koji je s Magdalenom prošle godine kupio i stan u Zagrebu.

