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Pali bjegunci u Rijeci: Jedan se skrivao nakon pokušaja ubojstva. Završila iza rešetaka

Piše HINA,
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Pali bjegunci u Rijeci: Jedan se skrivao nakon pokušaja ubojstva. Završila iza rešetaka
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Policija je u petak na području Rijeke pronašla i uhitila dvoju 26-godišnjih bjegunaca za kojima su bile raspisane potrage te ih obojicu predala u riječki zatvor, izvijestila je u subotu Policijska uprava primorsko-goranska

Za obojicu su rješenjima Županijskog suda u Rijeci određeni ranije istražni zatvori - jednom zbog pokušaja ubojstva na Trsatu u prosincu prošle godine, dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te sprječavanja dokazivanja, a drugom zbog omogućavanja trošenja droga.

Temeljem naloga Županijskog suda u Rijeci provedene su pretrage doma i drugih prostora, pri čemu su pronađeni krivotvorena slovenska osobna iskaznica, uređaj za ometanje signala, novac te drugi predmeti koji se dovode u vezu s kažnjivim djelima, kažu u policiji.

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Također, kod jednog od njih je pronađeno i oko 15 grama marihuane zbog čega je protiv njega podnesen optužni prijedlog sukladno odredbama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, navela je policija.

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