'Pali' dileri u Križevcima: Našli skoro 4 kile trave i amfetamine

Križevački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 20 i 24 godine s područja Zagrebačke županije, zbog sumnje na kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanja trošenja droga.

Tijekom istraživanja policija je kod osumnjičenih pronašla i oduzela 3.646,2 grama marihuane, 2,6 grama amfetamina, digitalnu vagu te veći broj plastičnih vrećica, za koje se sumnja da su bile namijenjene daljnjoj preprodaji droge.

Utvrđeno je i da je 20-godišnjak navodno omogućio konzumaciju amfetamina 24-godišnjaku, čime je, prema sumnjama policije, počinio i kazneno djelo omogućavanja trošenja droga.

Protiv obojice osumnjičenika bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a u zakonskom roku bit će predani pritvorskom nadzorniku.

Osim toga, 20-godišnjak je u srijedu, 19. studenoga, oko 12.20 sati u Križevcima zaustavljen u redovnoj kontroli prometa dok je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registracijskih oznaka. Testiranje na droge pokazalo je preliminarno pozitivnu reakciju, a vozač je potom odbio vađenje krvi i urina, zbog čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.