UHITILI MLADIĆE

'Pali' dileri u Križevcima: Našli skoro 4 kile trave i amfetamine

Tijekom istraživanja policija je kod osumnjičenih pronašla i oduzela 3.646,2 grama marihuane, 2,6 grama amfetamina, digitalnu vagu te veći broj plastičnih vrećica, za koje se sumnja da su bile namijenjene daljnjoj preprodaji droge.

Križevački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 20 i 24 godine s područja Zagrebačke županije, zbog sumnje na kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanja trošenja droga.

Utvrđeno je i da je 20-godišnjak navodno omogućio konzumaciju amfetamina 24-godišnjaku, čime je, prema sumnjama policije, počinio i kazneno djelo omogućavanja trošenja droga.

Protiv obojice osumnjičenika bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a u zakonskom roku bit će predani pritvorskom nadzorniku.

Osim toga, 20-godišnjak je u srijedu, 19. studenoga, oko 12.20 sati u Križevcima zaustavljen u redovnoj kontroli prometa dok je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registracijskih oznaka. Testiranje na droge pokazalo je preliminarno pozitivnu reakciju, a vozač je potom odbio vađenje krvi i urina, zbog čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

