TROJICI MJERE OPREZA

Pali virovitički dileri. Od njih osmero u zatvoru samo jedan

Ivan Hruškovec
Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv osmorice hrvatskih državljana, rođenih između 1982. i 2000. godine, zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, prema članku 190. Kaznenog zakona.

Prema navodima tužiteljstva, postoji osnovana sumnja da su okrivljenici od 22. ožujka do 8. studenoga 2025. godine, na području Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije, u više navrata prodavali kokain za različite novčane iznose.

Od ukupno osam osumnjičenih, četvorica su ispitana pred državnim odvjetnikom. Za dvojicu je određena mjera opreza – obveza redovitog javljanja policiji te zabrana približavanja i kontaktiranja osoba koje će biti ispitane kao svjedoci, sukladno Zakonu o kaznenom postupku.

Protiv prvookrivljenika, državno odvjetništvo podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Bjelovaru prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućeg ponavljanja kaznenog djela. Sudac je prijedlog prihvatio te odredio istražni zatvor.

Za drugookrivljenika podnesen je prijedlog za istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, no sudac mu je umjesto toga izrekao mjeru opreza – obvezu redovitog javljanja policiji.

Istraga se nastavlja.

