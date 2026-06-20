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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
KAKO JE TO MOGUĆE!? PLUS+

Palice za Srbe, ali sloboda za napadače: Policija ih uhiti, a nasilnici se vraćaju na ulicu

Piše Bojana Mrvoš,

Zašto se policija toliko trudi, ako - u istoj državi, pod istom vlašću, s istom politikom netrpeljivosti - pravosuđe ovakve huligane pušta na slobodu?

Jedan je sezonski radnik iz Srbije navodno imao tetovažu “Srbija”, drugi majicu benda “Treća smena”, na ćirilici. Pjesme “Treće smene” uglavnom su ljubavne, jedna se zove “Poljubi me”, jedna pak “Mlade godine”... Takve su “provokacije” torcidaši, njih četrnaest, išli srediti palicama na Hvar, na kojem srbijanski sezonci rade. Dali su si truda - iskomunicirali sve, nabavili palice, fantomke, gliser, vozilo na otoku. Policija ih je otkrila i spriječila na vrijeme, kao što policija gotovo uvijek, brzo i dobro, odradi svoj dio posla.

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