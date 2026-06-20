KAKO JE TO MOGUĆE!? PLUS+

Palice za Srbe, ali sloboda za napadače: Policija ih uhiti, a nasilnici se vraćaju na ulicu

Piše Bojana Mrvoš,

Zašto se policija toliko trudi, ako - u istoj državi, pod istom vlašću, s istom politikom netrpeljivosti - pravosuđe ovakve huligane pušta na slobodu?