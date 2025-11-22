Obavijesti

News

Komentari 0
OGRANIČENI KAPACITETI

Palijativnu skrb godišnje treba 20 do 40 tisuća osoba, a ostvari je manje od polovice ljudi

Piše HINA.,
Čitanje članka: 3 min
Palijativnu skrb godišnje treba 20 do 40 tisuća osoba, a ostvari je manje od polovice ljudi
Novi Marof: Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prema Mreži javne zdravstvene službe u idućoj godini bi trebalo doći do povećanje stacionarnih palijativnih postelja, te biti usvojen novi Nacionalnog programa razvoja palijative

U Hrvatskoj postoje opća i specijalistička palijativna skrb. Opću provode liječnici obiteljske medicine i patronažne sestre, dok specijalističku pružaju koordinator i mobilni timovi s liječnicima i medicinskim sestrama ili ustanove s palijativnim odjelima.  

- Mreža iz 2024. omogućila je bolnicama da udvostruče broj palijativnih kreveta, s oko 350 na više od 730, no stvarni kapaciteti i dalje su ograničeni - rekla je Hini ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu pri Ministarstvu zdravstva Ivana Portolan Pajić.  

Jaz između predviđenog i stvarnog stanja

Mreža predviđa 130 palijativnih postelja i 73 mobilna tima, ali ih je zasad ugovoreno 63, odnosno 46. Najviše pacijenata zbrinjava bolnica u Novom Marofu, u sklopu Opće bolnice Varaždin.  

- Prema Europskom udruženju za palijativnu skrb, procjena potreba za nekim oblikom palijativne skrbi obuhvaća između 50 i 89 posto svih umirućih pacijenata, dok specijalističku palijativnu skrb u posljednjih godinu dana njihova života treba najmanje 20 posto pacijenata oboljelih od tumora i oko pet posto neonkoloških pacijenata - kaže Portolan Pajić.  

Koristeći metodu uzroka smrti ili procjenu prema udjelu stanovništva, navela je da palijativnu skrb godišnje u Hrvatskoj treba između 20 i 40 tisuća osoba. 

- Pomoć stvarno dobije oko 10 do 15 tisuća pacijenata, dok oko 20 tisuća, ostaje izvan sustava i oslanja se na obitelj, kućne liječnike ili domove za starije - dodala je.   

PODRŠKA NA KRAJU PUTA Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna slavili 15 godina udruge
Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna slavili 15 godina udruge

U Hrvatskoj trenutačno djeluje samo jedan hospicij - "Marija Krucifiksa Kozulić" u Rijeci, s 14 palijativnih postelja. Uz njega, u stacionarima domova zdravlja ugovorene su ukupno 63 postelje, najviše u Splitsko-dalmatinskoj županiji 44 (uključujući šest dječjih), zatim u Istarskoj 16 i Primorsko-goranskoj tri, što znači da je sada dostupno 77 palijativnih postelja.  

Novi Nacionalni program do prvog kvartala iduće godine  

- Nova Mreža javne zdravstvene službe predviđa povećanje broja palijativnih postelja u stacionarima domova zdravlja na 130 postelja. To uključuje i ugovaranje palijativnih postelja u domovima zdravlja koji do sada nisu imali palijativne postelje u stacionarima te će tako krajem ove ili najkasnije u prvom kvartalu 2026. godine biti ugovoreno 20 palijativnih postelja u stacionaru Doma zdravlja Zadarske županije, a predviđeno je i ugovaranje 14 palijativnih postelja u Ustanovi za palijativnu skrb Hospicij 'Blaženi Miroslav Bulešić' u Istri" - navodi Portolan Pajić.  

Ističe da će Vlada sufinancirati izgradnju palijativnih centara u OB Čakovec i u OB Koprivnici.

- U Koprivnici je predviđeno 30 palijativnih postelja, a u Čakovcu 25. To su dva palijativna centra koja se počinju graditi sljedeće godine. Najavljen je i palijativni centar u Virovitičko podravskoj županiji - dodala je.  

U tijeku je i izrada novog Nacionalnog programa razvoja palijative, čije je usvajanje planirano do prvog kvartala iduće godine. Ključna poboljšanja uključivat će bolju koordinaciju i integraciju svih razina skrbi, ubrzanje razvoja informatičkog sustava, standardizaciju protokola i smjernica te uspostavu nacionalnog registra palijativnih bolesnika.  

Jasnije će se definirati uloga volontera, neformalnih njegovatelja i organizacija civilnog društva u sustavu palijative. Veliki izazov ostaje medicinski kadar - povećanje koeficijenata donekle je smanjilo odlazak liječnika specijalista, no medicinske sestre i dalje odlaze.  

AMBASADORI DOBROČINSTVA Zaklada Novo sutra donirala opremu za palijativne korisnike u vrijednosti 18 tisuća eura
Zaklada Novo sutra donirala opremu za palijativne korisnike u vrijednosti 18 tisuća eura

- Palijativna skrb je zahtjevna i emocionalno teška, a za poboljšanje je nužno osigurati bolje uvjete rada, edukaciju i poticaje lokalne samouprave - kaže Portolan Pajić.

Zbog obnove bolnica u Zagrebu manje kapaciteta za palijativu

U Gradu Zagrebu kao i u ostatku Hrvatske postoje problemi u pružanju palijativne skrbi.  Bolnice kojima je osnivač Grad Zagreb raspolažu s 81 palijativnom posteljom, a dodatno je predviđeno 66 palijativnih postelja u drugim bolnicama, odgovaraju iz Grada.  

No, kapaciteti su trenutno manji jer je većina ustanova u obnovi, pa je zbog obnove zgrade Specijalna bolnica za plućne bolesti trenutačno ima oko 15 postelja. Navode i da je u planu povećanje kapaciteta na 51 nakon rješavanja imovinsko-pravnih pitanja i izrade studije proširenja.  

Novom Mežom predviđeno je i povećanje koordinatora palijativne skrbi i mobilnih timova na razini primarne zdravstvene zaštite sa sadašnjih devet na 13 te zapošljavanje stručnog kadra za popunjavanje ugovornih kapaciteta, odnosno četiri koordinatora i četiri tima.  

DJELUJE I MOBILNI TIM Na području Splita palijativni timovi imaju 1800 kućnih posjeta, potrebe sve više rastu
Na području Splita palijativni timovi imaju 1800 kućnih posjeta, potrebe sve više rastu

Kažu da Grad financira i niz integriranih usluga, poput projekta Bolnica u kući, kućne fizikalne terapije, rehabilitacija osoba s invaliditetom, posudbe pomagala, te podržavaju volontere u palijativnoj skrbi, savjetovališta za podršku onima koji trebaju takvu vrstu skrbi i podršku u žalovanju članovima obitelji.  

Udruga volontera: 'Mnogi pacijenti bez potrebne njege, a njihove obitelji bez predaha'

Iz udruge volontera u palijativnoj skrbi La Verna kažu da, unatoč napretku posljednjih godina, resursi za palijativnu skrb u Hrvatskoj i dalje nisu dostatni, ni u domovima ni u kući. Zbog toga teško bolesni pacijenti često ne dobivaju potrebnu stručnu i suosjećajnu njegu, a njihove obitelji ostaju bez podrške i predaha.  

Naglašavaju da 75 posto ljudi želi posljednje dane provesti kod kuće, ali mobilni palijativni timovi nisu sveobuhvatni ni dostupni u svim područjima. Timovi pri domovima zdravlja najčešće uključuju samo liječnika i medicinsku sestru, rade u jednoj smjeni i često su jedini u županiji, što otežava skrb noću, vikendom te u udaljenim i otočnim krajevima. Sustavna psihološka, socijalna i duhovna podrška ne postoji, a volonteri su uključeni samo u nekoliko županija.  

PONOS HRVATSKE Renata i Spomenka pomažu umirućima očuvati dostojanstvo
Renata i Spomenka pomažu umirućima očuvati dostojanstvo

Volonteri La Verne godišnje pomognu oko 800 osoba, posude 180 pomagala i odrade oko pet tisuća sati volontiranja. Unatoč tome, ističu da bi i s dvostruko više zaposlenih i volontera potrebe i dalje bile veće od kapaciteta.  

Autor: Kristina Gaćarić

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...
DELANJE, RUDI, SNIJEG, SPORT...

FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...

U Grudama je na današnji dan 1955. godine rođen Milan Bandić. Zagrebom je vladao gotovo 20 godina, bio je kandidat za predsjednika, povremeni stanovnik Remetinca... Stalno je ponavljao 'idemo delati'. Kuhao je, pekao, igrao nogomet, stolni tenis, košarku... Kopao je kanale, čisto snijeg, uživao u trčanju. Preminuo je 28. veljače 2021. godine od srčanog udara. Prisjetite se njegovih legendarnih fotografija.
Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'
čim je ugledao...

Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'

Zamolio je publiku za oprez, zahvalio im na razumijevanju i dao znak bendu da krenu ispočetka s pjesmom
Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!
MALVERZACIJE U JANKOMIRU

Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!

Uskok vjeruje da je Rodić prao izvučeni novac preko nekretnina. Još neizgrađeni stanovi se prodaju za 8 tisuća eura po kvadratu. Poslovni partner iz Slovenije je u šoku, uložio je preko tri i pol milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025