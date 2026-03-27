Palo im stablo na kuću: 'Bilo je kao u hororu! Dijete u naručju, puše vjetar, nema rasvjete...'

Žena je bila doma sa sinom starim godinu i osam mjeseci, Od 18 sati sam zvao službene osobe, nikoga nisam mogao dobiti. Ostali smo bez struje u 2 sata, a u 4 je palo drvo na kuću. Tad su odmah došli vatrogasci i evakuirali nas, kazao nam je čitatelj koji stanuje u zagrebačkoj Grmoščici iznad naselja Vrapče.

Zbog nevremena koje je zahvatilo Hrvatsku tijekom noći on, supruga, punica i malo dijete proživljavali su pravi horor. Ispričao nam je kako je vjetar srušio dva razvodna stupa, dok su tri-četiri-pet stabala pala na cestu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Grmoščica | Video: Helena Tkalčević/24sata

- Bilo je kao u hororu, malo dijete u naručju, puše vjetar, kiša lije, nema rasvjete, samo svjetlo od vatrogasaca.... Oštećen nam je automobil, oštećeno je dvorište, rog, balkona više nemamo, oštećeni su dio vrata, dio prozora.... Problem je što je oko nas sve privatna šuma, a ljudi ne održavaju drveće kako bi trebali, ne režu grane...Prošle godine sam išao u Gajnice kod komunalca moliti za pomoć, rekli su da oni ne mogu ništa učiniti jer je riječ o privatnim parcelama, da sam nađem vlasnike ili da sam platim da se to uredi - ogorčen je čitatelj. Govorio im je da ima malo dijete kod kuće i da može doći do nevremena, što se sad i dogodilo.

Prisjetio se i nevremena u srpnju 2023. godine kad je u Zagrebu poginulo dvoje ljudi. Kaže da je ovo noćas bilo stoput gore.

Foto: Snimio čitatelj 24sata

- Tad je bilo palo jedno drvo pored kuće, nije oštetilo kuću već samo automobil. Noćas gotovo uopće nisam spavao, čuo sam da se drveće njiše. Grijemo se se na klimu, kad su ti razvodni stupovi pali ostali smo i bez grijanja, klima se isključila, sat vremena poslije drvo palo na kuću, čulo se kao eksplozija. Ja sam držao dijete, supruga je išla po punicu, koja je kroz prozor morala van jer se balkon srušio - priča čitatelj kojemu nije jasno zašto službe nisu ranije reagirale.

- Gospođa koja se javila na 112, nije ništa znala što napraviti ni s kime me treba spojiti. prebacila me na Elektru, oni se nisu javili i veza je prekinuta. Nitko me nije znao obavijestiti i uputiti koga da zovem - kaže.