Panika u Dubrovniku: Dronom ometao avione i ugrozio živote putnika. Zatvorili aerodrom

Netko je u neposrednoj blizini Zračne luke Dubrovnik digao dron na približnoj visini od 200 metara i tako ugrozio živote posade i putnika, zrakoplov te živote i imovinu ljudi na zemlji. Neodgovorno korištenje drona ugrozilo je i sigurnost putničkog zrakoplova i onemogućilo je 13.4. slijetanje dva putnička zrakoplova u zračnu luku Dubrovnik, priopćili su iz Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Zračna luka Dubrovnik je zbog spomenutog incidenta bila zatvorena neko vrijeme uslijed čega su dva zrakoplova planirana za slijetanje bila preusmjerena u Zračnu luku Split.

Ugroženi životi, nastala i izravna materijalna šteta

Osim ugroze sigurnosti, života i imovine, neodgovorni korisnik/ udaljeni pilot drona svojim je ponašanjem prouzrokovao značajnu štetu i zračnim prijevoznicima i putnicima. Naime, svako preusmjeravanje letova na aerodrome različite od planiranih odredišta zračnim prijevoznicima uzrokuje dodatne troškove povezane sa dodatnim vremenom letenja zrakoplova, zbrinjavanjem putnika (prijevoz do konačnog odredišta, i/ili hotelski smještaj) kompenzacijom za kašnjenja...

Ovakvi poremećaji mogu imati kumulativni učinak na cjelokupnu planiranu operaciju uključenih prijevoznika, pa se izravna šteta kreće od 15.000,00 do 190.000,00 EUR po preusmjerenom letu. Neizravna šteta koja je ovakvim događajem nanesena putnicima u vidu propuštenih obveza privatne i poslovne prirode često se ne može izraziti novcem.

Dron smije u zrak samo s dozvolom

Letenje dronova u blizini aerodroma i kontroliranom zračnom prostoru je dozvoljeno u slučajevima kada to odobri nadležna kontrola zračnog prometa. Ako se izvodi neovlašteno i protupravno, može biti izrazito opasno za sigurnost zrakoplova , posade, putnika te osoba i imovine na tlu. Takve aktivnosti su kažnjive i povlače sa sobom prekršajnu i kaznenu odgovornost.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo sa svojim partnerima, poglavito Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe i Upravom policije, svakodnevno provodi postupke otkrivanja neovlaštenih i protuzakonitih operacija dronova, te se prema operatorima i udaljenim pilotima koji ugrožavaju sigurnost zračnog prometa primjenjuje politika nulte tolerancije, a kazne za takve prekršaje se penju do 20.000,00 EUR.

Letenje dronova izvan kontroliranog zračnog prostora bez ispunjavanja za to propisanih uvjeta je ograničeno do 120 metara, ali je pilot drona i tada u obvezi za svoj let rezervirati zračni prostor putem za to namijenjene usluge Hrvatske kontrole zračne plovidbe AMC portala.

'Kreće protupožarna sezona, ne dižite dronove'

Podsjećamo kako su se 2024. godine u samo dva tjedna dogodila tri vrlo ozbiljna incidenta neodgovornim i protupravnim korištenjem dronova u blizini hrvatskih zračnih luka, napisali su iz agencije.

Kako uskoro počinje i protupožarna sezona, korištenje dronova u zoni operacija protupožarnih zrakoplova izravno će ugroziti sigurnost zračnih i zemaljskih snaga, a što je već bilo zabilježeno proteklih godina. Pilotske posade će obustaviti letačke operacije odmah po uočavanju drona u zoni svojih aktivnosti. To će otežati sprječavanje širenja požara, dovesti u opasnost živote ljudi i utjecati na razmjer štete koja može nastati na objektima.

Apeliramo na odgovorno ponašanje korisnika dronova. Ono što se može činiti kao bezazlena zabava ili hobi moglo bi imati potencijalno katastrofalne posljedice ako letite u blizini drugih zrakoplova. Svatko tko upravlja dronom mora to činiti odgovorno pridržavajući se svih primjenjivih pravila i propisa. Pravila letenja dronova, baš kao i drugih zrakoplova, osmišljena su kako bi svi bili sigurni, poručuju.

Pozivaju javnost ukoliko primijete korištenje drona u blizini aerodroma, požarišta ili drugih „sigurnosno osjetljivih“ područja da isto prijave najbližoj policijskoj postaji koja će pokrenuti istragu i u suradnji s Agencijom procesuirati korisnike/ udaljene pilote drona ukoliko postoji njihova prekršajna ili kaznena odgovornost.