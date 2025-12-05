Panika u Francuskoj: 'Ratna mornarica pucala na dronove iznad jedne od ključnih baza'

Francuska ratna mornarica otvorila je vatru na dronove koji su se pojavili iznad visokosigurnosnog vojnog kompleksa u kojem su smještene nuklearne podmornice, objavila je agencija AFP.

Kako navodi francuska žandarmerija, u četvrtak navečer iznad baze Île Longue u Bretanji, strateškog središta francuskih balističkih podmornica, detektirano je pet dronova, prenosi Politico.eu.

Riječ je o ključnom punktu francuskog nuklearnog odvraćanja, gdje su usidrene podmornice opremljene nuklearnim bojevim glavama.

Vojno osoblje zaduženo za sigurnost baze odgovorilo je pucnjavom, no još nije poznato jesu li dronovi oboreni.

Lokalne vlasti potvrdile su za AFP da je pokrenuta pravna istraga te da incident nije utjecao na rad baze.

Dronovi su u istom području primijećeni i prošlog mjeseca, premda ne izravno iznad kompleksa. Francuski mediji podsjećaju da je to područje bilo meta dronova i godinama prije ruske invazije na Ukrajinu.

Francuske vlasti zasad se nisu oglasile o mogućem podrijetlu dronova detektiranih iznad vojne baze.