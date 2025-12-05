Obavijesti

News

Komentari 4
INCIDENT

Panika u Francuskoj: 'Ratna mornarica pucala na dronove iznad jedne od ključnih baza'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Panika u Francuskoj: 'Ratna mornarica pucala na dronove iznad jedne od ključnih baza'
Foto: IMAGO/Sven Eckelkamp/IMAGOSTOCK&

Francuske vlasti zasad se nisu oglasile o mogućem podrijetlu dronova detektiranih iznad vojne baze...

Francuska ratna mornarica otvorila je vatru na dronove koji su se pojavili iznad visokosigurnosnog vojnog kompleksa u kojem su smještene nuklearne podmornice, objavila je agencija AFP.

Kako navodi francuska žandarmerija, u četvrtak navečer iznad baze Île Longue u Bretanji, strateškog središta francuskih balističkih podmornica, detektirano je pet dronova, prenosi Politico.eu.

'NEMA NEPOVJERENJA' Macron: Jedinstvo Europe i SAD-a 'ključno' za ukrajinsko pitanje
Macron: Jedinstvo Europe i SAD-a 'ključno' za ukrajinsko pitanje

Riječ je o ključnom punktu francuskog nuklearnog odvraćanja, gdje su usidrene podmornice opremljene nuklearnim bojevim glavama.

Vojno osoblje zaduženo za sigurnost baze odgovorilo je pucnjavom, no još nije poznato jesu li dronovi oboreni.

Lokalne vlasti potvrdile su za AFP da je pokrenuta pravna istraga te da incident nije utjecao na rad baze.

Dronovi su u istom području primijećeni i prošlog mjeseca, premda ne izravno iznad kompleksa. Francuski mediji podsjećaju da je to područje bilo meta dronova i godinama prije ruske invazije na Ukrajinu.

Francuske vlasti zasad se nisu oglasile o mogućem podrijetlu dronova detektiranih iznad vojne baze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025