Macron: Jedinstvo Europe i SAD-a 'ključno' za ukrajinsko pitanje

"Jedinstvo Amerikanaca i Europljana u ukrajinskom pitanju je ključno. I ponavljam: moramo surađivati", kazao je Macron novinarima tijekom svog posjeta Kini.

"Pozdravljamo i podržavamo mirovne napore Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države trebaju Europljane da predvode te mirovne napore", dodao je.

Njemački časopis Spiegel je u četvrtak objavio citate iz transkripta povjerljivog razgovora, koji pokazuju da su francuski predsjednik i njemački kancelar Friedrich Merz izrazili veliku sumnju u napore američke vlade i njenih izaslanika da postignu mir između Ukrajine i Rusije.

Prema Spiegelu Macron je u ponedjeljak, tijekom telefonskog razgovora s europskim kolegama i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, spomenuo rizik da SAD izda Ukrajinu po pitanju teritorija bez ikakvih jasnih sigurnosnih jamstava.

Macron je pozvao na povećanje "pritiska na rusko gospodarstvo".