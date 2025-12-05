Obavijesti

News

Komentari 0
'NEMA NEPOVJERENJA'

Macron: Jedinstvo Europe i SAD-a 'ključno' za ukrajinsko pitanje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Macron: Jedinstvo Europe i SAD-a 'ključno' za ukrajinsko pitanje
3
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u petak rekao da je jedinstvo Europe i Sjedinjenih Američkih Država ključno u podršci za Ukrajinu, dodajući da "nema nepovjerenja"

"Jedinstvo Amerikanaca i Europljana u ukrajinskom pitanju je ključno. I ponavljam: moramo surađivati", kazao je Macron novinarima tijekom svog posjeta Kini.

"Pozdravljamo i podržavamo mirovne napore Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države trebaju Europljane da predvode te mirovne napore", dodao je.

Njemački časopis Spiegel je u četvrtak objavio citate iz transkripta povjerljivog razgovora, koji pokazuju da su francuski predsjednik i njemački kancelar Friedrich Merz izrazili veliku sumnju u napore američke vlade i njenih izaslanika da postignu mir između Ukrajine i Rusije.

EKSKLUZIVA DER SPIEGELA Procurio je razgovor Macrona, Merza i Zelenskog? 'Postoji šansa da SAD izda Ukrajinu...'
Procurio je razgovor Macrona, Merza i Zelenskog? 'Postoji šansa da SAD izda Ukrajinu...'

Prema Spiegelu Macron je u ponedjeljak, tijekom telefonskog razgovora s europskim kolegama i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, spomenuo rizik da SAD izda Ukrajinu po pitanju teritorija bez ikakvih jasnih sigurnosnih jamstava.

Macron  je pozvao na povećanje "pritiska na rusko gospodarstvo".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kremlj: Mirovni pregovori s SAD-om dobro napreduju
ALI RJEŠENJA I DALJE NEMA

Kremlj: Mirovni pregovori s SAD-om dobro napreduju

Kremlj je u petak priopćio da Rusija i Sjedinjene Države napreduju u mirovnim pregovorima o Ukrajini i da je Moskva spremna nastaviti suradnju s trenutačnim američkim pregovaračkim timom
VIDEO Žestoki udar dronova na rusku luku, odjekuju detonacije, izbio i veliki požar u rafineriji
UKRAJINCI LANSIRALI DRONOVE

VIDEO Žestoki udar dronova na rusku luku, odjekuju detonacije, izbio i veliki požar u rafineriji

Prema izvješćima lokalnih vlasti, u luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju došlo je do požara nakon što je pogođen dio lučke infrastrukture. Napad je izazvao evakuaciju zaposlenika
Pogledajte akciju ukrajinskih 'Duhova': Uništili su MiG-29 i radar na okupiranom Krimu!
NESTALI U TRENU

Pogledajte akciju ukrajinskih 'Duhova': Uništili su MiG-29 i radar na okupiranom Krimu!

Ukrajina dronovima uništila ruski MiG-29 na Krimu, ali je li avion bio mamac i obična maketa?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025