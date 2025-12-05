Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u petak rekao da je jedinstvo Europe i Sjedinjenih Američkih Država ključno u podršci za Ukrajinu, dodajući da "nema nepovjerenja"
Macron: Jedinstvo Europe i SAD-a 'ključno' za ukrajinsko pitanje
"Jedinstvo Amerikanaca i Europljana u ukrajinskom pitanju je ključno. I ponavljam: moramo surađivati", kazao je Macron novinarima tijekom svog posjeta Kini.
"Pozdravljamo i podržavamo mirovne napore Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države trebaju Europljane da predvode te mirovne napore", dodao je.
Njemački časopis Spiegel je u četvrtak objavio citate iz transkripta povjerljivog razgovora, koji pokazuju da su francuski predsjednik i njemački kancelar Friedrich Merz izrazili veliku sumnju u napore američke vlade i njenih izaslanika da postignu mir između Ukrajine i Rusije.
Prema Spiegelu Macron je u ponedjeljak, tijekom telefonskog razgovora s europskim kolegama i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, spomenuo rizik da SAD izda Ukrajinu po pitanju teritorija bez ikakvih jasnih sigurnosnih jamstava.
Macron je pozvao na povećanje "pritiska na rusko gospodarstvo".
