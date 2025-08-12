Obavijesti

Panika zbog uboda na plaži u Ičićima: Podignuli su helikopter

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Kako neslužbeno doznajemo, poziv je prvotno upućen s oznakom moguće teške alergijske reakcije, pa je odmah poslan helikopter

Na popularnoj plaži u Ičićima danas se dogodio incident koji je podignuo uzbunu među kupačima. Muškarac je doživio alergijsku reakciju nakon uboda, pretpostavlja se ose ili pčele, zbog čega je u prvi mah procijenjeno da se radi o ozbiljnom stanju koje zahtijeva hitan medicinski transport.

Kako neslužbeno doznajemo, poziv je prvotno upućen s oznakom moguće teške alergijske reakcije, pa je prema Ičićima odmah poslan helikopter.

No, kopnena ekipa Hitne pomoći stigla je brzo na teren i, nakon pregleda, procijenila da stanje ipak nije životno ugrožavajuće, te je helikopter u konačnici odjavljen.

