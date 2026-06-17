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HDZ-OVCI I TIMOVI

PANINI, STAVI IH NA SLIČICE Ćaća na klupi HDZ-a, dres za Kosor, a Plenković igra za Karamarka

Obljetnicu osnutka stranke HDZ tradicionalno obilježava utakmicom na Jarunu, budući da je 17. lipnja 1989. ondje osnovana stranka. Zavirili smo u arhive kako bi usporedili legendarne momčadi HDZ-a koje su mijenjale izbornike i igrače, ali neki imaju zacementirano mjesto u momčadi bez obzira na to tko je na čelu stručnog stožera. Ovo je vremeplov od 2009. do danas
Zagreb: Uz sve?anu sjednicu i utakmicu HDZ proslavio 20. obljetnicu
Utakmice na Jarunu igraju se više od tri desetljeća, ali naša fotoarhiva 'pamti' od 2009. Tada je jedno od zadnjih javnih ukazanja kao predsjednik HDZ-a imao Ivo Sanader. Ćaća je pozdravio ekipe koje su se sučelile na Jarunu, a 14 dana kasnije dao je ostavku i na mjesto premijera i šefa stranke. On je svoju dionicu odradio... | Foto: Sanjin Strukic/24sata
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Utakmice na Jarunu igraju se više od tri desetljeća, ali naša fotoarhiva 'pamti' od 2009. Tada je jedno od zadnjih javnih ukazanja kao predsjednik HDZ-a imao Ivo Sanader. Ćaća je pozdravio ekipe koje su se sučelile na Jarunu, a 14 dana kasnije dao je ostavku i na mjesto premijera i šefa stranke. On je svoju dionicu odradio... | Foto: Sanjin Strukic/24sata
Komentari 3

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