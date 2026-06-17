PANINI, STAVI IH NA SLIČICE Ćaća na klupi HDZ-a, dres za Kosor, a Plenković igra za Karamarka

Obljetnicu osnutka stranke HDZ tradicionalno obilježava utakmicom na Jarunu, budući da je 17. lipnja 1989. ondje osnovana stranka. Zavirili smo u arhive kako bi usporedili legendarne momčadi HDZ-a koje su mijenjale izbornike i igrače, ali neki imaju zacementirano mjesto u momčadi bez obzira na to tko je na čelu stručnog stožera. Ovo je vremeplov od 2009. do danas
Utakmice na Jarunu igraju se više od tri desetljeća, ali naša fotoarhiva 'pamti' od 2009. Tada je jedno od zadnjih javnih ukazanja kao predsjednik HDZ-a imao Ivo Sanader. Ćaća je pozdravio ekipe koje su se sučelile na Jarunu, a 14 dana kasnije dao je ostavku i na mjesto premijera i šefa stranke. On je svoju dionicu odradio...
| Foto: Sanjin Strukic/24sata
Utakmice na Jarunu igraju se više od tri desetljeća, ali naša fotoarhiva 'pamti' od 2009. Tada je jedno od zadnjih javnih ukazanja kao predsjednik HDZ-a imao Ivo Sanader. Ćaća je pozdravio ekipe koje su se sučelile na Jarunu, a 14 dana kasnije dao je ostavku i na mjesto premijera i šefa stranke. On je svoju dionicu odradio... |
Foto: Sanjin Strukic/24sata
Utakmice na Jarunu igraju se više od tri desetljeća, ali naša fotoarhiva 'pamti' od 2009. Tada je jedno od zadnjih javnih ukazanja kao predsjednik HDZ-a imao Ivo Sanader. Ćaća je pozdravio ekipe koje su se sučelile na Jarunu, a 14 dana kasnije dao je ostavku i na mjesto premijera i šefa stranke. On je svoju dionicu odradio...
| Foto: Sanjin Strukic/24sata
Godinu dana kasnije, neka nova i neka stara lica. Izbornica je sad Jadranka Kosor, koja je dobila poseban dres od svoje ekipe.
| Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Uz nju su, kao i danas uz Plenkovića, bili Vladimir Šeks i Branko Bačić. Tu je bio i Andrija Hebrang
| Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Slavlje je bilo vatreno.
| Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Na terenu je dominirao Gordan Jandroković.
| Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Neprobojni živi zid iz 2011. Jedan stup zida je bio Kalmeta, drugi Damir Krstičević.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Dribling 'korčulanskog Messija' Branka Bačića iz 2012. još se danas prepričava na sjednicama Predsjedništva
| Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
Te godine, debitirao je i novi slelektor. Tomislav Karamarko pobijedio je na unutarstranačkim izborima i malo izmiješao momčad i sustav iz 3-5-2 u čuveno 'božićno drvce' 4-3-2-1
| Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
Karamarko se uzdavao u pomoć desnih krila, poput veterana Drage Krpine.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Za protivnike je tražio najbolje od najboljih, poput Joška Jeličića.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Šansu je davao i mladim nadama. Andrej Plenković ju je širom iskoristio. Iz Karamarkove perspektive, možda i predobro iskoristio.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Uvijek je znao da im može okrenuti leđa bez straha da će mu netko od njih, ne daj Bože, preuzeti izborničku funkciju.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Kapetan Kalmeta objašnjava postavljanje ofsajd zamke.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Izbornik i njegov ključni asistent Milijan Brkić poznatiji kao Vaso.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Ali, 2016. već je bilo teže nać kandidate za plavi dres. Kriza u stranci i Vladi utjecala je na siromašni prijelazni rok.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Već sljedeće godine - preporod! Uprava na čelu sa Šeksom dovela je u međuvremenu novog izbornika, provjerenog igrača Plenkovića!
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Bila je to i zadnja godina da je Plenković zaigrao. Objesio je kopačke o klin i posvetio se selektorskom poslu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Od početka je bilo jasno da ima istančani radar za prave igrače.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Neka videeee da nas imaaaa...
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Novi stručni stožer s nekim starim licima i nekima koji će kasnije malo skrenuti s kursa u USKOK.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Mladi lav Zdravko Marić
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Golčina Jandrokovića za eurovizijsku razmjenu.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Novi izbornik,nova taktika - lopta može proći, ali igrač ne!
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Izbornik i kapetan.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na okupljanja su dolazili svi igrači, jer za HDZ se igra dušom, a ne džepom.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Trener svih trenera rado je davao mentorske savjete.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Veterani na okupu.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
B ekipa.
| Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
Slabo markiranje koštalo je Josipa Aladrovića mjesta u prvom sastavu.
| Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
Izbornik s tribina bolje vidi kretanje i zalaganje igrača.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Ajmo svi u krug. Za Hrvatsku!
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Majstor ostaje majstor - Božidar Kalmeta.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
'Bombarder s Klisa' Tonči Glavina uručuje dres izborniku na ovogodišnjoj priredbi.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Vidimo se dogodine!
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL