Pao Bitcoin. Ovako se nije crvenio od studenog 2024

Bitcoin je u četvrtak pao ispod 67.000 dolara, dok je povjerenje ulagača nastavilo slabjeti u imovinu koja je nekoć bila slavljenja kao „digitalno zlato” i jedinstveno sredstvo očuvanja vrijednosti, piše CNBNC.

Digitalna imovina, uključujući bitcoin, zabilježila je još dublje gubitke jer ulagači ponovno procjenjuju stvarnu korisnost tokena koji se promovirao ne samo kao zaštita od inflacije i makroekonomskih neizvjesnosti, već i kao alternativa tradicionalnim sigurnim utočištima poput zlata.

Foto: yahoo! finance

To se u posljednje vrijeme nije pokazalo točnim, s obzirom na to da je bitcoin početkom listopada dosegnuo vrhunac nešto iznad 126.000 dolara.

U četvrtak je bitcoin posljednji put zabilježen na 66.755 dolara, što je njegova najniža razina od studenoga 2024. Kriptovaluta je ranije tijekom dana probila granicu od 70.000 dolara, nakon čega se prodajni pritisak pojačao. Samo ovog tjedna bitcoin je pao 20%. „Ova kontinuirana prodaja, po našem mišljenju, signalizira da tradicionalni ulagači gube interes te da ukupni pesimizam prema kriptovalutama raste”, napisala je u srijedu u bilješci klijentima analitičarka Deutsche Banka Marion Laboure.

Rastući oprez ulagača dolazi u trenutku kada se mnoge senzacionalne tvrdnje o bitcoinu nisu ostvarile. Token se uglavnom kretao u istom smjeru kao i druga rizična imovina, poput dionica, osobito tijekom nedavnih geopolitičkih i makroekonomskih napetosti u Venezueli, na Bliskom istoku i u Europi, a njegova upotreba kao sredstva plaćanja za robu i usluge ostala je minimalna.

Bitcoin zaostaje za zlatom

Bitcoin je u posljednjih godinu dana pao gotovo 30 posto, dok je zlato u istom razdoblju poraslo za 68 posto.

I druge kriptovalute snažno padaju. Ether je ovog tjedna oslabio 23 posto i na putu je prema najgorem tjednu od studenoga 2022., kada je potonuo 24 posto. Solana je u četvrtak pala na 88,42 dolara, što je približno dvogodišnji minimum, uz tjedni pad od 24 posto.

Neki trgovci ističu da je razina od 70.000 dolara ključna za praćenje te da bi proboj ispod nje mogao potaknuti daljnje padove bitcoina.

James Butterfill, voditelj istraživanja u CoinSharesu, rekao je da se 70.000 dolara nameće kao „ključna psihološka razina”, dodavši da „ako se ne uspijemo zadržati iznad nje, pomak prema rasponu od 60.000 do 65.000 dolara postaje prilično vjerojatan”. Najnoviji pad bitcoina dolazi u trenutku pogoršanja rasprodaje američkih tehnoloških dionica. ETF State Street Technology Select Sector SPDR pao je u srijedu 2,8 posto, dan nakon što je izgubio 2,2 posto.

U međuvremenu, plemeniti metali također ostaju volatilni, pri čemu je srebro u četvrtak ponovno snažno palo, a zlato je pod pritiskom.

Prisilne likvidacije — kada se pozicije trgovaca automatski prodaju nakon što bitcoin dosegne unaprijed određenu cijenu — i dalje opterećuju tržišta. Prema podacima Coinglassa, do četvrtka je ovog tjedna likvidirano više od 2 milijarde dolara dugih i kratkih pozicija u kriptovalutama.