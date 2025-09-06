'Pao' diler iz Dubrave: Našli mu skoro 30 kila trave u autu, kod kuće čuvao i 2,5 kile kokaina

Policija je u zagrebačkoj Dubravi uhitila 49-godišnjeg muškarca kod kojeg su pronašli veću količinu marihuane i kokaina.

Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je nabavljao drogu radi daljnje preprodaje, a skrivao ju je i prepakiravao u kući u kojoj živi te u automobilu kojim se koristio.

Policija je u petak kasno popodne pretražila kuću te su pronašli oko 2,5 kilograma kokaina i digitalnu vagu, dok je u vozilu otkriveno gotovo 30 kilograma marihuane raspoređenih u 28 paketa.

Foto: PUZ

Osumnjičeni je nakon dovršenog postupka predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.