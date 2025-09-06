Obavijesti

News

Komentari 0
VELIK ULOV ZAGREBAČKE POLICIJE

'Pao' diler iz Dubrave: Našli mu skoro 30 kila trave u autu, kod kuće čuvao i 2,5 kile kokaina

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
'Pao' diler iz Dubrave: Našli mu skoro 30 kila trave u autu, kod kuće čuvao i 2,5 kile kokaina
2
Foto: PUZ

Zagrebački policajci uhitili su muškarca koji je čuvao veće količine droga u kući u Dubravi te u svom automobilu. U petak su ga uhitili, nakon što su mu našli 30 kila trave i skoro 2,5 kilograma kokaina

Policija je u zagrebačkoj Dubravi uhitila 49-godišnjeg muškarca kod kojeg su pronašli veću količinu marihuane i kokaina.

Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je nabavljao drogu radi daljnje preprodaje, a skrivao ju je i prepakiravao u kući u kojoj živi te u automobilu kojim se koristio.

Policija je u petak kasno popodne pretražila kuću te su pronašli oko 2,5 kilograma kokaina i digitalnu vagu, dok je u vozilu otkriveno gotovo 30 kilograma marihuane raspoređenih u 28 paketa.

Foto: PUZ

Osumnjičeni je nakon dovršenog postupka predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'
HOROR U SLAVONIJI

Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'

Neće biti procesuiran jer nema 14 godina i ne može kazneno odgovarati
Napravila glupost u Dubaiju, dobila je doživotan zatvor! Mama je sad pokušava izvući
NEVJEROJATNO

Napravila glupost u Dubaiju, dobila je doživotan zatvor! Mama je sad pokušava izvući

U Emiratima su doživotne kazne rezervirane za kaznena djela poput trgovine i posjedovanja droge, ubojstva ili pokušaja ubojstva, trgovine ljudima i aktivnosti povezane s terorizmom
VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!
PALA BANDA

VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!

Zasad su uhićena tri prevaranta, a za četvrtim tragaju. Osim novca, zaplijenili su im, više mobitela, odjeću, policijske značke nalik na prave, ali i pištolj te drogu i opremu za preprodaju konoplje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025