Zagrebački policajci uhitili su muškarca koji je čuvao veće količine droga u kući u Dubravi te u svom automobilu. U petak su ga uhitili, nakon što su mu našli 30 kila trave i skoro 2,5 kilograma kokaina
VELIK ULOV ZAGREBAČKE POLICIJE
'Pao' diler iz Dubrave: Našli mu skoro 30 kila trave u autu, kod kuće čuvao i 2,5 kile kokaina
Policija je u zagrebačkoj Dubravi uhitila 49-godišnjeg muškarca kod kojeg su pronašli veću količinu marihuane i kokaina.
Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je nabavljao drogu radi daljnje preprodaje, a skrivao ju je i prepakiravao u kući u kojoj živi te u automobilu kojim se koristio.
Policija je u petak kasno popodne pretražila kuću te su pronašli oko 2,5 kilograma kokaina i digitalnu vagu, dok je u vozilu otkriveno gotovo 30 kilograma marihuane raspoređenih u 28 paketa.
Osumnjičeni je nakon dovršenog postupka predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.
