'Pao' diler kod Baranje: Imao 1,8 kilograma marihuane, dvije stabljike konoplje i 6000 eura
Policija je kod 42-godišnjaka s prostora Baranje pronašla 1.817,9 grama marihuane, dvije stabljike indijske konoplje, tri precizne digitalne vage, 84 tablete bez liječničkog odobrenja a koje su na popisu droga, i preko 6.000 eura. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 42-godišnjak počinio više kaznenih djela neovlaštene proizvodne i prometa drogama.
- Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 2. Kaznenog zakona - priopćili su iz policije.
