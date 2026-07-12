Pao diler 'trave': U stanu na zagrebačkoj Peščenici držao više od 11 kilograma marihuane

Zagrebačka policija prijavila je 26-godišnjaka u čijem je stanu na Peščenici pronašla 11,2 kilograma marihuane namijenjene daljnjoj preprodaji i novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge.

Policija sumnja da je 26-godišnjak nabavio veće količine droge koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu nakon čega ju je preprodavao na ilegalnom tržištu.

Policajci su u subotu poslijepodne, temeljen naloga, pretražili stan i druge prostorije koje koristi 26-godišnjak te pronašli deset pakiranja ispunjenih s marihuanom, jednu digitalnu vagu i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policajci su protiv 26-godišnjaka Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.