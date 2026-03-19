Pao diler u Susedgradu. Našli mu kokain, travu, vagu, novce

Zagrebački policajci završili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Foto: PU zagrebačka

Naime, policija je u srijedu u popodnevnim satima na području Susedgrada pretragom stana pronašla: 225 grama amfetamina, 525,4 grama kokaina, pet paketa konoplje od 4,6 grama, jednu digitalnu vagu za precizno mjerenje mase te novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.