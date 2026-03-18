Poraslo 'trošenje' ketamina: Duplo jeftiniji od kokaina, nije zabranjena proizvodnja...

Zagrepčani koriste manje kokaina nego 2024. godine, a Splićani više. S druge strane, Zagrepčani više koriste MDMA, a Splićani manje nego 2024. U Europi je za 41 posto poraslo korištenje ketamina, a taj isti trend prati i Hrvatska. Marihuana, amfetamin i metamfetamin se koriste otprilike u istim količinama kao 2024. godine. A te supstance se koriste i kroz tjedan, dok vikendima poraste konzumacija kokaina, ketamina i MDMA. Zagreb i Split su među prvih 20 gradova Europe po korištenju ilegalnih supstanci. Sve su to nalazi iz godišnje analize otpadnih voda u velikim europskim gradovima koje su predstavili HZJZ i MUP.

Da je droge više u opticaju, govore i učestale akcije policije i Uskoka koji razbijaju narko lance i zapljenjuju tone i tone droga. Nekoć je šverc bio rezerviran za mafije susjednih zemalja, ljude s one strane zakona, lokalne 'krimose'. Zadnjih par godina, u šverc i dilanje 'po sitno' uključuju se ljudi raznih profila. Kako smo vidjeli u utorak s najnovijim uhićenjem u Vukovaru, čak i odvjetnici, djeca sudaca. Poznat je i slučaj kad je 'pao' vlasnik jedne poznate slastičarne koji je robu ostavio upravo u tom lokalu. Ono što neki smatraju lakom zaradom, zapravo je profitiranje nad tuđom bolesti, jer ovisnost je bolest.

Među novim podacima zabrinjava porast konzumacije ketamina. Da, koristi se u medicini, ponekad, za anestezije. Koristi se i u veterini, kao anestetik. Ali nisu bolnice povećale potrošnju ovog lijeka, niti konji, mačke i psi u Zagrebu i Splitu odjednom uriniraju u kanalizaciju.

- Izaziva ovisnost i može imati nuspojave. Postoje neka istraživanja koja govore da je učinkovit u situacijama teških depresivnih faza, kad pacijent ne reagira na regularne antidepresive, ali to nisu česte situacije. Anesteziolozi govore da su kod pacijenata primjetili da se bude u euforičnim stanjima. To je jedan 'high' kojeg ljudi ganjaju. Kako proizvodnja nije zabranjena, lakše je dobavljiv i jeftiniji od primjerice, kokaina - govori nam farmakolog Robert Likić.

Ovisni o kokainu

To je istina. Prema istrazi 24sata, gram kokaina košta od 80 do 100 eura, a ketamina 40. Isto toliko kosta i MDMA, kao i amfetamin. Metamfetamin, poznat kao 'meth', košta oko 120 eura po gramu, a marihuana između 10 i 15 eura.

- Ovo povećanje zasigurno nije zbog legalne upotrebe ketamina. Ketamin se koristi dugo, pogotovo iskusni ovisnici kojima druge droge nakon nekog vremena prestanu biti dobre, pa dođu do ketamina. On uzrokuje stanja koja su najbliža halucinacijama i disocijaciji. On kao da stavi osobu da je odvojena od svojih misli, osjećaja i percepcije. Vrlo je potentan u tom smislu, takva disocijacija je ovisnicima atraktivna jer ih izvede iz njihovih bolnih stanja zbog koje su uopće krenuli u droge. To je vrlo snažna droga koja može izazvati teška stanja disocijacije, primjerice poznato je da osobe često zbog toga stradavaju u prometu - govori psihijatar Ante Bagarić.

Kad su u pitanju nuspojave, ketamin posebno razara bubrege, kao i sve droge oštećuje živce pa nerijetko ovisnici osjećaju kontinuiranu bol u rukama i nogama ili spazme. Doktor Bagarić kaže da su primjetili i promjenu u profilu ljudi koji im dolaze na liječenje u Vrapče.

- Prije smo bili heroinska nacija i nije bilo puno ovisnika. Sad smo postali kokainska nacija. Prije smo imali jednog do dva ovisnika o kokainu mjesečno. Sad ih imamo toliko na gotovo dnevnoj razini - govori.

Na tržištu su često i 'dizajnerske' droge, povezane sa stilom života i statusom.

- Postalo je prihvatljivo vikendom koristiti droge kao neki odmor od tjedna, što je zabrinjavajuće. U takvim skupinama se često gleda tko ima bolju 'robu', tko je što nabavio. To je jedan stil života u kojeg se ljudi zapletu - zaključuje.