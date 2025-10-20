Obavijesti

News

Komentari 29
MINISTRI ENERGETIKE

Pao dogovor. Nema više ruskog plina. Pogledajte kada kreće grijanje bez ruskih energenata

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Pao dogovor. Nema više ruskog plina. Pogledajte kada kreće grijanje bez ruskih energenata
Foto: Dado Ruvic

Predložena uredba uvodi pravno obvezujuću, postupnu zabranu uvoza plina iz cjevovoda i ukapljenog prirodnog plina (LNG) iz Rusije, s potpunom zabranom koja će se primjenjivati ​​od 1. siječnja 2028

Ministri energetike EU postigli su dogovor o postupnom ukidanju uvoza ruskog prirodnog plina. Uredba predstavlja središnji element plana EU-a REPowerEU za okončanje ovisnosti o ruskoj energiji, nakon što je Rusija pretvorila opskrbu plinom u oružje i ponovno prekinula opskrbu plinom EU-a, što je imalo značajan utjecaj na europsko energetsko tržište.

Predložena uredba uvodi pravno obvezujuću, postupnu zabranu uvoza plina iz cjevovoda i ukapljenog prirodnog plina (LNG) iz Rusije, s potpunom zabranom koja će se primjenjivati ​​od 1. siječnja 2028. 

 - Energetski neovisna Europa je snažnija i sigurnija Europa. Iako smo posljednjih godina uložili velike napore kako bismo izbacili ruski plin i naftu iz Europe, još uvijek nismo postigli potpuni uspjeh. Stoga je od ključne važnosti što je dansko predsjedništvo osiguralo široku potporu europskih ministara energetike za zakonodavstvo koje će konačno zabraniti ulazak ruskog plina u EU - rekao je Lars Aagaard, ministar za klimu, energetiku i komunalne usluge Danske.

MANAJ OVISNOST EU sve bliže potpunoj zabrani uvoza ruskog plina
EU sve bliže potpunoj zabrani uvoza ruskog plina

Vijeće je potvrdilo da će uvoz ruskog plina biti zabranjen od 1. siječnja 2026., uz prijelazno razdoblje za postojeće ugovore. Konkretno, kratkoročni ugovori sklopljeni prije 17. lipnja 2025. mogu se nastaviti do 17. lipnja 2026., dok dugoročni ugovori mogu trajati do 1. siječnja 2028.

Izmjene postojećih ugovora bit će dopuštene samo u strogo definirane operativne svrhe i ne smiju dovesti do povećanja količina, osim u slučajevima određenih fleksibilnosti za zemlje članice bez izlaza na more koje su pogođene nedavnim promjenama u opskrbnim rutama.

Carinski postupci i odobrenje

U usporedbi s prijedlogom Komisije, Vijeće je pojednostavilo carinske obveze uvođenjem blažih zahtjeva za dokumentaciju i postupaka za uvoz neruskog plina. U takvim slučajevima, vlastima za odobrenje mora se dostaviti samo osnovna dokumentacija prije ulaska plina u carinsko područje EU, dok se za uvoz ruskog plina tijekom prijelaznog razdoblja traže dodatne informacije (uključujući datum i trajanje ugovora o opskrbi, ugovorene količine i eventualne izmjene ugovora).

FILE PHOTO: A view shows a gas processing plant in Orenburg Region
Foto: Alexander Manzyuk

Vijeće je uključilo zahtjev da obje kategorije uvoza plina podliježu režimu prethodnog odobravanja kako bi se osigurala stvarna provedba zabrane: za ruski plin i one uvoze koji potpadaju pod prijelazno razdoblje, potrebne informacije za odobrenje moraju se dostaviti najmanje mjesec dana prije ulaska, za neruski plin, dokaz se mora dostaviti najmanje pet dana prije ulaska. 

U slučaju miješanih pošiljki LNG-a, dokumentacija mora dokazivati udjele ruskog i neruskog plina u mješavini, pri čemu je samo količina neruskog plina dopuštena za ulazak u EU

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 29
FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata
NEČUVENA PLJAČKA

FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata

Lopovi koji su u nedjelju oko 9:30 iz pariškog muzeja Louvre ukrali vrijedan nakit iz Napoleonova doba putem su ostavili krunu carice Eugenie, koju je policija navodno pronašla oštećenu. Još se traga za sedam komada neprocjenjivog nakita
FOTO Ovo su prizori iz utrobe Velebita: Bugari i Hrvati ušli u sustav jama dug čak 63 km!
SPELEOLOŠKI SPEKTAKL

FOTO Ovo su prizori iz utrobe Velebita: Bugari i Hrvati ušli u sustav jama dug čak 63 km!

Četveročlana ekipa bugarskih speleologa, Anna-Maria Stojanova, Ani Gateva, Simeon Nenkov i Pavlin Dimitrov, nakon provedenih sedam dana u Jamskom sustavu Crnopac naišla je na postavljeni dio Alibabine jame
Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'
GOLO LICEMJERJE IRANSKE ELITE

Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'

Dok se moralna policija vraća na ulice kako bi provodila stroge zakone o hidžabu, a milijuni Iranaca tonu u siromaštvo, snimka vjenčanice bez naramenica i skupocjene proslave postala je bolan simbol licemjerja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025