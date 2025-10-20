Pao dogovor. Nema više ruskog plina. Pogledajte kada kreće grijanje bez ruskih energenata

Ministri energetike EU postigli su dogovor o postupnom ukidanju uvoza ruskog prirodnog plina. Uredba predstavlja središnji element plana EU-a REPowerEU za okončanje ovisnosti o ruskoj energiji, nakon što je Rusija pretvorila opskrbu plinom u oružje i ponovno prekinula opskrbu plinom EU-a, što je imalo značajan utjecaj na europsko energetsko tržište.

Predložena uredba uvodi pravno obvezujuću, postupnu zabranu uvoza plina iz cjevovoda i ukapljenog prirodnog plina (LNG) iz Rusije, s potpunom zabranom koja će se primjenjivati ​​od 1. siječnja 2028.

- Energetski neovisna Europa je snažnija i sigurnija Europa. Iako smo posljednjih godina uložili velike napore kako bismo izbacili ruski plin i naftu iz Europe, još uvijek nismo postigli potpuni uspjeh. Stoga je od ključne važnosti što je dansko predsjedništvo osiguralo široku potporu europskih ministara energetike za zakonodavstvo koje će konačno zabraniti ulazak ruskog plina u EU - rekao je Lars Aagaard, ministar za klimu, energetiku i komunalne usluge Danske.

Vijeće je potvrdilo da će uvoz ruskog plina biti zabranjen od 1. siječnja 2026., uz prijelazno razdoblje za postojeće ugovore. Konkretno, kratkoročni ugovori sklopljeni prije 17. lipnja 2025. mogu se nastaviti do 17. lipnja 2026., dok dugoročni ugovori mogu trajati do 1. siječnja 2028.

Izmjene postojećih ugovora bit će dopuštene samo u strogo definirane operativne svrhe i ne smiju dovesti do povećanja količina, osim u slučajevima određenih fleksibilnosti za zemlje članice bez izlaza na more koje su pogođene nedavnim promjenama u opskrbnim rutama.

Carinski postupci i odobrenje

U usporedbi s prijedlogom Komisije, Vijeće je pojednostavilo carinske obveze uvođenjem blažih zahtjeva za dokumentaciju i postupaka za uvoz neruskog plina. U takvim slučajevima, vlastima za odobrenje mora se dostaviti samo osnovna dokumentacija prije ulaska plina u carinsko područje EU, dok se za uvoz ruskog plina tijekom prijelaznog razdoblja traže dodatne informacije (uključujući datum i trajanje ugovora o opskrbi, ugovorene količine i eventualne izmjene ugovora).

Foto: Alexander Manzyuk

Vijeće je uključilo zahtjev da obje kategorije uvoza plina podliježu režimu prethodnog odobravanja kako bi se osigurala stvarna provedba zabrane: za ruski plin i one uvoze koji potpadaju pod prijelazno razdoblje, potrebne informacije za odobrenje moraju se dostaviti najmanje mjesec dana prije ulaska, za neruski plin, dokaz se mora dostaviti najmanje pet dana prije ulaska.

U slučaju miješanih pošiljki LNG-a, dokumentacija mora dokazivati udjele ruskog i neruskog plina u mješavini, pri čemu je samo količina neruskog plina dopuštena za ulazak u EU