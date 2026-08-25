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TO JE SREĆA!

Pao Eurojackpot od 39,5 milijuna eura, evo gdje ide!

Piše Ivan Jukić,
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Pao Eurojackpot od 39,5 milijuna eura, evo gdje ide!
Foto: Hrvatska lutrija
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U 68. kolu Eurojackpota, održanom 25. kolovoza 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 4, 5, 7, 48, 50 te dopunski brojevi 4 i 5

U večerašnjem izvlačenju 68. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 4, 5, 7, 48, 50 – 4, 5 koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 39.496.021,60 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 28.08.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

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