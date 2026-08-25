Pao Eurojackpot od 39,5 milijuna eura, evo gdje ide!

U večerašnjem izvlačenju 68. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 4, 5, 7, 48, 50 – 4, 5 koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 39.496.021,60 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 28.08.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.