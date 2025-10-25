Pao je kineski El Chapo! O njegovu pokušaju bijega mogli bi se snimati akcijski filmovi...

Odvažan pokušaj bijega jednog od najtraženijih svjetskih bjegunaca naglo je prekinut. U priopćenju objavljenom kasno u četvrtak navečer, kubanska vlada objavila je da je izručila Kineza, narkobosa Zhi Donga Zhanga, meksičkim vlastima, piše BBC.

Nekoliko sati kasnije, meksički sigurnosni dužnosnici potvrdili su njegovo daljnje izručenje SAD-u, gdje se suočava s optužbama za krijumčarenje droga i pranje novca.

Odvažan pokušaj bijega jednog od najtraženijih svjetskih bjegunaca naglo je prekinut. U priopćenju objavljenom kasno u četvrtak navečer, kubanska vlada objavila je da je izručila Kineza, narkobosa Zhi Donga Zhanga, meksičkim vlastima.

Nekoliko sati kasnije, meksički sigurnosni dužnosnici potvrdili su njegovo daljnje izručenje SAD-u, gdje se suočava s optužbama za krijumčarenje droga i pranje novca.

Foto: Meksička policija

Poznat pod raznim lažnim imenima, uključujući Brat Wang, Pancho i HeHe, Zhi Dong Zhang optužen je od strane američkog Ministarstva pravosuđa da je mozak velike međunarodne mreže krijumčarenja fentanila i pranja novca koja obuhvaća brojne države, osobito Kinu, Meksiko i SAD.

Popis optužbi protiv Zhanga je dug, no u biti američki tužitelji i meksičko državno odvjetništvo terete ga da je ključni igrač u globalnoj trgovini drogom. Tvrde da je oprao milijune dolara zarađenih trgovinom narkoticima za kartel Sinaloa i kartel Nove generacije Jalisco (CJNG), kao dio svjetske mreže distribucije droga.

- Brat Wang može se smatrati ključnom sponom između meksičkih kartela i kineskih kemijskih tvrtki u nabavi prekursora za proizvodnju fentanila - rekao je bivši agent DEA-e Mike Vigil, dodajući da je Zhang također bio ključan u pretvaranju novca od droge u kriptovalute. Ako bude osuđen, Zhang može očekivati sličnu sudbinu kao i drugi narko-bossovi poput Joaquina „El Chapa“ Guzmána i Ismaela „El Maya“ Zambade – u zatvoru visoke sigurnosti u SAD-u.

Pokušao zbrisati u Rusiju

No, kako je „Brat Wang“ završio u pritvoru u Havani, priča je gotovo filmska: bijeg iz kućnog pritvora u Mexico Cityju, navodno kroz rupu u zidu, let privatnim avionom na Kubu i na kraju neuspješan pokušaj ulaska u Rusiju.

Zhang je uhićen u Mexico Cityju u listopadu 2024. u zajedničkoj sigurnosnoj operaciji. U početku je bio smješten u zatvoru visoke sigurnosti, ali mu je sudac kasnije odobrio kućni pritvor – odluku koju je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum nazvala „sramotnom“.

Njegov bijeg nosio je sve obilježja još jedne neugodne epizode za Meksiko: čovjek kojeg se smatralo ključnim kotačićem u stroju trgovine drogom uspio je nestati ispred nosa vlastima koje su ga trebale čuvati. „El Chapo“ Guzmán to je uspio dvaput, na frustraciju Washingtona, prije nego što je konačno avionom prebačen u SAD u lisicama. Da su meksičke vlasti uspjele ponovno uhvatiti svog zatvorenika i poslati ga na sjever, rezultat je dvaju faktora – slučajnosti u Rusiji i čvrstog sigurnosnog odnosa Meksika s Havanom.

Kada je Zhang stigao na Kubu u srpnju 2025., prema tvrdnjama dužnosnika, planirao je sljedeće korake kako bi dospio u zemlju koja nema ugovor o izručenju sa SAD-om.

Između Havane i Moskve postoji izravna komercijalna linija, a Zhang je, kako se tvrdi, uspio osigurati kartu koristeći lažne dokumente.

Međutim, dokumenti mu nisu pomogli kod ruskih imigracijskih vlasti. Navodno Rusi u početku nisu bili svjesni tko je zapravo u njihovom pritvoru te su ga, nakon kratkog zadržavanja, vratili natrag na Kubu.

Po povratku u Havanu, kubanske sigurnosne službe već su znale njegov pravi identitet.

Sigurnosni analitičari vjeruju da su ga kubanske vlasti zadržale nekoliko mjeseci kako bi ga detaljno ispitale prije nego što su ga poslale natrag u Meksiko, a potom, neizbježno, u SAD. Meksički ministar javne sigurnosti Omar Harfuch brzo je zahvalio Kubi na suradnji – zapravo, na tome što je spriječila još jedan diplomatski debakl s nestankom važnog zatvorenika.

Kao i uvijek nakon uhićenja navodnog narko-bossa, postavlja se pitanje koliko će njegovo uklanjanje zapravo utjecati na globalnu trgovinu drogom.

S obzirom na to da je Zhang proteklu godinu proveo ili u zatvoru, ili u kućnom pritvoru, ili u bijegu, pitanje je možda suvišno, kaže Vigil – njegov se izostanak već osjetio u meksičkom podzemlju.

- To zapravo neće imati veći utjecaj jer karteli već imaju ljude koji mogu zamijeniti Brata Wanga. Čak ni u slučaju El Chapa Guzmána, koji je bio puno veća figura, nije bilo utjecaja na globalnu trgovinu drogom - rekao je Vigil.

Tijekom svoje prve godine na dužnosti, američki predsjednik Donald Trump vršio je pritisak na meksičku kolegicu da učini više po pitanju krijumčarenja fentanila, a Sheinbaumina administracija na to je odlučno odgovorila.

Znatno je povećala zapljene te droge u odnosu na svog prethodnika te je u SAD poslala desetke osuđenih članova narko-kartela na izdržavanje kazni – uključujući i nekoliko visokoprofiliranih imena poput Rafaela Cara Quintera, traženog zbog ubojstva DEA agenta 1985. godine.

Njezina suradnja po pitanju fentanila, kao i ilegalne migracije, smatra se razlogom zbog kojeg Trump nije uveo Meksiku iste carine kao drugim trgovinskim partnerima.