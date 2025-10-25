Obavijesti

News

Komentari 1
BRAT WANG

Pao je kineski El Chapo! O njegovu pokušaju bijega mogli bi se snimati akcijski filmovi...

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 4 min
Pao je kineski El Chapo! O njegovu pokušaju bijega mogli bi se snimati akcijski filmovi...
Foto: Meksička policija

Poznat pod raznim lažnim imenima, uključujući Brat Wang, Pancho i HeHe, Zhi Dong Zhang optužen je od strane američkog Ministarstva pravosuđa da je mozak velike međunarodne mreže krijumčarenja fentanila i pranja novca koja obuhvaća brojne države, osobito Kinu, Meksiko i SAD

Odvažan pokušaj bijega jednog od najtraženijih svjetskih bjegunaca naglo je prekinut. U priopćenju objavljenom kasno u četvrtak navečer, kubanska vlada objavila je da je izručila Kineza, narkobosa Zhi Donga Zhanga, meksičkim vlastima, piše BBC.

Nekoliko sati kasnije, meksički sigurnosni dužnosnici potvrdili su njegovo daljnje izručenje SAD-u, gdje se suočava s optužbama za krijumčarenje droga i pranje novca.

Odvažan pokušaj bijega jednog od najtraženijih svjetskih bjegunaca naglo je prekinut. U priopćenju objavljenom kasno u četvrtak navečer, kubanska vlada objavila je da je izručila Kineza, narkobosa Zhi Donga Zhanga, meksičkim vlastima. 

Nekoliko sati kasnije, meksički sigurnosni dužnosnici potvrdili su njegovo daljnje izručenje SAD-u, gdje se suočava s optužbama za krijumčarenje droga i pranje novca.

Foto: Meksička policija

Poznat pod raznim lažnim imenima, uključujući Brat Wang, Pancho i HeHe, Zhi Dong Zhang optužen je od strane američkog Ministarstva pravosuđa da je mozak velike međunarodne mreže krijumčarenja fentanila i pranja novca koja obuhvaća brojne države, osobito Kinu, Meksiko i SAD.

Popis optužbi protiv Zhanga je dug, no u biti američki tužitelji i meksičko državno odvjetništvo terete ga da je ključni igrač u globalnoj trgovini drogom. Tvrde da je oprao milijune dolara zarađenih trgovinom narkoticima za kartel Sinaloa i kartel Nove generacije Jalisco (CJNG), kao dio svjetske mreže distribucije droga.

 - Brat Wang može se smatrati ključnom sponom između meksičkih kartela i kineskih kemijskih tvrtki u nabavi prekursora za proizvodnju fentanila - rekao je bivši agent DEA-e Mike Vigil, dodajući da je Zhang također bio ključan u pretvaranju novca od droge u kriptovalute. Ako bude osuđen, Zhang može očekivati sličnu sudbinu kao i drugi narko-bossovi poput Joaquina „El Chapa“ Guzmána i Ismaela „El Maya“ Zambade – u zatvoru visoke sigurnosti u SAD-u.

Pokušao zbrisati u Rusiju

No, kako je „Brat Wang“ završio u pritvoru u Havani, priča je gotovo filmska: bijeg iz kućnog pritvora u Mexico Cityju, navodno kroz rupu u zidu, let privatnim avionom na Kubu i na kraju neuspješan pokušaj ulaska u Rusiju.

Zhang je uhićen u Mexico Cityju u listopadu 2024. u zajedničkoj sigurnosnoj operaciji. U početku je bio smješten u zatvoru visoke sigurnosti, ali mu je sudac kasnije odobrio kućni pritvor – odluku koju je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum nazvala „sramotnom“.

Njegov bijeg nosio je sve obilježja još jedne neugodne epizode za Meksiko: čovjek kojeg se smatralo ključnim kotačićem u stroju trgovine drogom uspio je nestati ispred nosa vlastima koje su ga trebale čuvati. „El Chapo“ Guzmán to je uspio dvaput, na frustraciju Washingtona, prije nego što je konačno avionom prebačen u SAD u lisicama. Da su meksičke vlasti uspjele ponovno uhvatiti svog zatvorenika i poslati ga na sjever, rezultat je dvaju faktora – slučajnosti u Rusiji i čvrstog sigurnosnog odnosa Meksika s Havanom.

STRAVA HOROR Mučili, silovali i ubili tri cure! Sve prenosili na TikToku! Tužitelj: 'Ovo je najgori slučaj'
HOROR Mučili, silovali i ubili tri cure! Sve prenosili na TikToku! Tužitelj: 'Ovo je najgori slučaj'

Kada je Zhang stigao na Kubu u srpnju 2025., prema tvrdnjama dužnosnika, planirao je sljedeće korake kako bi dospio u zemlju koja nema ugovor o izručenju sa SAD-om.

Između Havane i Moskve postoji izravna komercijalna linija, a Zhang je, kako se tvrdi, uspio osigurati kartu koristeći lažne dokumente.

Međutim, dokumenti mu nisu pomogli kod ruskih imigracijskih vlasti. Navodno Rusi u početku nisu bili svjesni tko je zapravo u njihovom pritvoru te su ga, nakon kratkog zadržavanja, vratili natrag na Kubu.

Po povratku u Havanu, kubanske sigurnosne službe već su znale njegov pravi identitet.

Sigurnosni analitičari vjeruju da su ga kubanske vlasti zadržale nekoliko mjeseci kako bi ga detaljno ispitale prije nego što su ga poslale natrag u Meksiko, a potom, neizbježno, u SAD. Meksički ministar javne sigurnosti Omar Harfuch brzo je zahvalio Kubi na suradnji – zapravo, na tome što je spriječila još jedan diplomatski debakl s nestankom važnog zatvorenika.

OBJAVIO MINISTAR OBRANE SAD napao još jedan brod koji je navodno prevozio drogu blizu Venezuele: 'Narko teroristi'
SAD napao još jedan brod koji je navodno prevozio drogu blizu Venezuele: 'Narko teroristi'

Kao i uvijek nakon uhićenja navodnog narko-bossa, postavlja se pitanje koliko će njegovo uklanjanje zapravo utjecati na globalnu trgovinu drogom.

S obzirom na to da je Zhang proteklu godinu proveo ili u zatvoru, ili u kućnom pritvoru, ili u bijegu, pitanje je možda suvišno, kaže Vigil – njegov se izostanak već osjetio u meksičkom podzemlju.

 - To zapravo neće imati veći utjecaj jer karteli već imaju ljude koji mogu zamijeniti Brata Wanga. Čak ni u slučaju El Chapa Guzmána, koji je bio puno veća figura, nije bilo utjecaja na globalnu trgovinu drogom - rekao je Vigil.

Tijekom svoje prve godine na dužnosti, američki predsjednik Donald Trump vršio je pritisak na meksičku kolegicu da učini više po pitanju krijumčarenja fentanila, a Sheinbaumina administracija na to je odlučno odgovorila.

Znatno je povećala zapljene te droge u odnosu na svog prethodnika te je u SAD poslala desetke osuđenih članova narko-kartela na izdržavanje kazni – uključujući i nekoliko visokoprofiliranih imena poput Rafaela Cara Quintera, traženog zbog ubojstva DEA agenta 1985. godine.

Njezina suradnja po pitanju fentanila, kao i ilegalne migracije, smatra se razlogom zbog kojeg Trump nije uveo Meksiku iste carine kao drugim trgovinskim partnerima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...
OBJAVILA NOVE FOTKE

FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...

Bivša saborska zastupnica Marina Opačak Bilić sada živi u Slavonskom Brodu, a objavila je i nove fotografije na društvenim mrežama
VIDEO Što je ovo, majko mila?! Transformer na A3: 'Taj kamion je bio u onoj strašnoj nesreći'
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Što je ovo, majko mila?! Transformer na A3: 'Taj kamion je bio u onoj strašnoj nesreći'

Kamion se u petak prevrnuo i probio je ogradu te je oštetio nekoliko automobila. Obilaznica je bila zatvorena satima. U subotu nam je stigla snimka na kojoj je navodno taj isti kamion. Ok, pola kamiona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025