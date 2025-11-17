Obavijesti

News

NESREĆA U ŠUMI

Pao s quada blizu Daruvara, teško je ozlijeđen. Hitno su ga prevezli helikopterom u Zagreb

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Pao s quada blizu Daruvara, teško je ozlijeđen. Hitno su ga prevezli helikopterom u Zagreb
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Ozlijeđenom 38-godišnjaku pružena je hitna medicinska pomoć te je hitnom helikopterskom službom žurno prebačen u zagrebački klinički bolnički centar.

Policija je objavila detalje nesreće u šumskom području u blizini Markovca kod Daruvara. U nesreći je 38-godišnji vozač quada teško ozlijeđen.

- Do nesreće je došlo kada vozač, krećući se šumskim putem i dolaskom do uvale, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama, stanju i konfiguraciji terena. Zbog neprilagođene brzine nije pravovremeno zaustavio quad, uslijed čega je sletio u šumsku uvalu. Pritom je vozač ispao iz vozila, a quad se preokrenuo i pao na njega - navodi policija.

