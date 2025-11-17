Obavijesti

ZAVRŠIO U BOLNICI

Muškarac (32) teško ozlijeđen u centru Zagreba, policija: 'Utvrđujemo sve okolnosti'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć je pružena u KBC Dubrava

U nedjelju oko 20 sati na području centra Zagreba teško je pod zasad neutvrđenim okolnostima ozlijeđen 32-godišnji muškarac. 

- Liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava - navodi policija.

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku.

