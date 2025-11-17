Ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć je pružena u KBC Dubrava
Muškarac (32) teško ozlijeđen u centru Zagreba, policija: 'Utvrđujemo sve okolnosti'
U nedjelju oko 20 sati na području centra Zagreba teško je pod zasad neutvrđenim okolnostima ozlijeđen 32-godišnji muškarac.
- Liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava - navodi policija.
Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku.
