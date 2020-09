Papa Franjo: Kulinarski i spolni užitak su jednostavno božanski

Crkva je osudila neljudski, sirov i prost užitak, ali je uvijek prihvaćala ljudski, umjeren i moralan užitak, ocijenio je Sveti Otac odgovarajući na pitanja Carla Petrinija, talijanskog pisca i gastronoma

<p><strong>Papa Franjo</strong>, kritičar "izvanjske pobožnosti" koja je gdjekad prevladavala unutar Crkve, rekao je da su kulinarski i spolni užitak "jednostavno božanski", u knjizi razgovora koja je u srijedu izašla u Italiji.</p><p>- Crkva je osudila neljudski, sirov i prost užitak, ali je uvijek prihvaćala ljudski, umjeren i moralan užitak - ocijenio je Sveti Otac odgovarajući na pitanja <strong>Carla Petrinija</strong>, talijanskog pisca i gastronoma.</p><p>- Užitak dolazi izravno od Boga, on nije ni katolički, ni kršćanski, ni nešto treće, on je jednostavno božanski - ističe papa Franjo.</p><p>- Uživanje u hrani održava vas u dobrom zdravlju, kao što spolni užitak čini ljubav ljepšom i jamči produženje vrste - dodao je Papa rođen u Argentini.</p><p>On je potpuno suprotan "licemjernom moralu" koji ne priznaje pojam užitka i koji je postojao u povijesti Katoličke Crkve, što je "pogrješno tumačenje kršćanske poruke".</p><p>Takvo je gledanje "načinilo golemu štetu koja se i danas snažno osjeti u nekim slučajevima", požalio se.</p><p>- Naprotiv, uživanje u hrani kao i spolni užitak dolaze od Boga - istaknuo je poglavar 1,3 milijarde katolika.</p><p>Papa je u odlomku knjige rekao da ga je oduševio film "Babettina gozba" kojega se radnja događa u danskoj puritanskoj protestantskoj zajednici u 19. st. Raskošnu gozbu u filmu pripremila je francuska kuharica Babette koja je dobila na lutriji.</p><p>- Za mene je to himna kršćanskom milosrđu i ljubavi - ocijenio je Papa.</p><p>Knjigu koja obuhvaća tri razgovora ("TerraFutura, razgovori s papom Franjom o ekologiji cjelovitosti") uredio je osnivač pokreta "spore hrane" koji je nastao u 80-im kao odgovor na "brzu hranu".</p><p>U središtu knjige je socijalno gledanje pape Franje na ekologiju, izneseno i u njegovoj enciklici "Hvaljen budi" ("Laudato Si") objavljenoj 2015.</p>