Papa Franjo neće ići na pogreb britanske kraljice Elizabete II.

Papa Franjo neće nazočiti pogrebu britanske kraljice Elizabete II. koji će se održati u ponedjeljak u Westminsterskoj opatiji u Londonu, objavio je u petak Vatikan.

Papu će predstavljati ministar vanjskih poslova Vatikana, msgr. Paul Gallagher, navodi se u priopćenju, prenosi AFP.

Pogreb će biti najveća sigurnosna operacija do sada za londonsku policiju, objavila je u petak londonska policija.

Na ulicama će biti stotine tisuća ljudi, kao što je bilo na nekim drugim važnim događajima u britanskoj povijesti uključujući krunidbu kraljice Elizabete II. 1953., pogreb bivšeg premijera Winstona Churchilla 1965. i smrt princeze Diane 1997. godine.

Policija će na gradskim ulicama rasporediti do sada najveći broj policajaca, rekao je Stuart Cundy, zamjenik pomoćnika načelnika londonske policije, ističući da će to biti njihova najveća sigurnosna operacija do sada.

Okupit će se mnogobrojni svjetski čelnici i monarsi, uključujući američkog predsjednika Joea Bidena i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Policijsko osiguranje bit će veće nego na Olimpijskim igrama 2012. i proslavi kraljičina platinastog jubileja.

"Mogu potvrditi da će to biti najveći pojedinačni događaj za londonsku policiju ikad", rekao je Cundy, prenosi Reuters.

Najčitaniji članci