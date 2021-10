Papa Franjo svjestan je da ga neki ljudi, uključivo u samoj Crkvi, smatraju gnjavatorom jer brani siromašne i ranjive no obećao je da će to nastaviti činiti jer je to dio kršćanskog nauka.

"Razmišljajući o isključenju i nejednakosti, gnjavim sa svojim pitanjima. Ali pitat ću ponovno i ponovno. I pitat ću svakoga u ime Boga", rekao je Franjo.

Pozvao je farmaceutske tvrtke da se odreknu patenata za proizvodnju cjepiva protiv covida-19 i učine ih dostupnima za siromašne, jer je u nekim siromašnih zemljama cijepljeno tek 3 do 4 posto stanovništva.

Papa se obratio videovezom Svjetskom sastanku narodnih pokreta, krovne organizacije koja okuplja društvene pokrete i udruge kojima je u fokusu borba protiv nejednakosti, pravo na rad i posjedovanje zemlje, zdravstvena skrb i druga socijalna pitanja u državama u razvoju.

Pozvao je industrije poput rudarskih i graševinskih da "prestanu uništavati šume i močvarna staništa, zagađivati rijeke, da prestanu trovati hranu i ljude".

Bogate zemlje i financijske ustanove trebaju otpisati dug najsiromašnijim nacijama, poručio je Franjo.

Proizvođači oružja i njihovi distributeri trebaju prestati "pridonositi geopolitičkim igrama koje milijune ljudi raseljavaju i milijune ubijaju".

Tehnološki divovi trebaju prekinuti govor mržnje, lažne vijesti, teorije urote, političku manipulaciju, rekao je Papa.

Zauzeo se za utemeljenje univerzalnog osnovnog dohotka i pozvao države da razmisle o skraćenju radnog vremena kako bi se što više ljudi zaposlilo.

"Ovaj sustav, svojom neumornom logikom profita, izmiče ljudskoj kontroli. Vrijeme da se uspori ta lokomotiva, koja je pomahnitala lokomotiva koja juri u ponor. Još ima vremena i "zato ustrajem u tom da budem 'davež', rekao je."

Time je aludirao na kritike koje su mu bile upućivane ranije, osobito iz crkvenih krugova Sjedinjenih Država, kada je upućivao pozive sličnog sadržaja.

"Žalosti me što neki članovima Crkve dosađujem kada spominjemo ove smjernice koje su u samoj tradiciji Crkve", rekao je pozivajući se na Kompendij socijalnog nauka Crkve koje je po nalogu Ivana Pavla II. izradilo Papinsko vijeće Iustitia et pax i objavljeno je .

"No Papa ne smije prestati spominjati taj nauk, čak i kada gnjavi lude, jer tu se ne radi o Papi već o Evanđelju", rekao je.