Obavijesti

News

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN

Papa Grgur VII. spašavao je Hrvate, Sputnjik letio u svemir

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Papa Grgur VII. spašavao je Hrvate, Sputnjik letio u svemir

Otkrijte kako je papa Grgur VII. spasio Hrvatsku od napada, zašto je Orient Express postao legenda i kako je Sputnjik 1 promijenio svijet – sve to dogodilo se na današnji dan kroz povijest!

Dame i gospodo, zavalite se i pripremite za povijesni vremeplov jer 4. listopada nikad nije bio običan dan!

Krenimo iz domaćih krajeva: davne 1079. godine papa Grgur VII. pokazao je da nije dobro ljutiti Papu! Kada je istarski markgrof Vecelin II. odlučio napasti Hrvatsku kralja Zvonimira, Papa mu je hladno poručio: "Ako ne prestaneš, stiže ti prokletstvo i mač sv. Petra!" Vecelin je, naravno, odustao – tko bi se šalio s takvim prijetnjama?

Ne možemo zaboraviti ni legendarnog baruna Franja Trenka, koji je 1749. završio svoj buran život u tamnici Spielberg kraj Brna. Njegovi Trenkovi panduri i danas su sinonim za vojničku hrabrost, ali i za dobru zabavu na povijesnim manifestacijama!

Zagreb je 1834. dobio svoje prvo pravo kazalište – Stankovićevo kazalište – zahvaljujući sretnom dobitku na bečkoj lutriji! Prva predstava bila je prava senzacija, a zgrada je postala kulturni centar grada.

Skoknimo malo u svijet: 1883. iz Pariza je krenuo prvi Orient Express! Taj luksuzni vlak postao je sinonim za glamur, misterije i avanture, a inspirirao je i slavnu Agathu Christie.

A 1957. cijeli je svijet gledao u nebo – SSSR je lansirao Sputnjik 1, prvi umjetni satelit! Svi su slušali čuveni bip-bip signal, a Amerikanci su se ozbiljno zabrinuli za svoj svemirski status. Počelo je svemirsko natjecanje.

Ne zaboravimo ni rođendane slavnih: na današnji dan rođeni su filmski genijalac Buster Keaton, glumci Charlton Heston i Armand Assante, te glumice Susan Sarandon i Alicia Silverstone. Hrvatska političarka Ingrid Antičević-Marinović također danas slavi!

I za kraj, podsjetimo se na teške trenutke Domovinskog rata 1991. godine, kada su velikosrpske snage napadale hrvatske gradove, ali i na hrabrost i otpornost hrvatskog naroda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva
ODLUKA SUDA

Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva

VKS smatra da Zavadlav nije planirao ubojstva, a pitanje je je li znao u koga puca. Zavadlav je htio srušiti presudu tako da ga se proglasi psihotičnim, pa onda i nevinim. Tvrdi da na snimkama uopće nije on
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
STRAVA KRAJ SENJA

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

Četvero ljudi iz Malte poginulo u nesreći u mjestu Bunica. Sletjeli su s Jadranske magistrale u more. Policajac ih pokušao spasiti, ali bezuspješno. Ronioci izvlačili beživotna tijela
'Policajac iz Senja skočio je u hladno more. Zaronio je na 16 m. Nije mogao otvoriti vrata'
TRAGEDIJA

'Policajac iz Senja skočio je u hladno more. Zaronio je na 16 m. Nije mogao otvoriti vrata'

Policajac Jasmin Mujaković iz Policijske postaje Senj među prvima je došao do mjesta nesreće gdje je poginulo četvero u slijetanju auta. Prema svjedocima, dao je sve od sebe da ih spasi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025