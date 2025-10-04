Papa Grgur VII. spašavao je Hrvate, Sputnjik letio u svemir

Dame i gospodo, zavalite se i pripremite za povijesni vremeplov jer 4. listopada nikad nije bio običan dan!

Krenimo iz domaćih krajeva: davne 1079. godine papa Grgur VII. pokazao je da nije dobro ljutiti Papu! Kada je istarski markgrof Vecelin II. odlučio napasti Hrvatsku kralja Zvonimira, Papa mu je hladno poručio: "Ako ne prestaneš, stiže ti prokletstvo i mač sv. Petra!" Vecelin je, naravno, odustao – tko bi se šalio s takvim prijetnjama?

Ne možemo zaboraviti ni legendarnog baruna Franja Trenka, koji je 1749. završio svoj buran život u tamnici Spielberg kraj Brna. Njegovi Trenkovi panduri i danas su sinonim za vojničku hrabrost, ali i za dobru zabavu na povijesnim manifestacijama!

Zagreb je 1834. dobio svoje prvo pravo kazalište – Stankovićevo kazalište – zahvaljujući sretnom dobitku na bečkoj lutriji! Prva predstava bila je prava senzacija, a zgrada je postala kulturni centar grada.

Skoknimo malo u svijet: 1883. iz Pariza je krenuo prvi Orient Express! Taj luksuzni vlak postao je sinonim za glamur, misterije i avanture, a inspirirao je i slavnu Agathu Christie.

A 1957. cijeli je svijet gledao u nebo – SSSR je lansirao Sputnjik 1, prvi umjetni satelit! Svi su slušali čuveni bip-bip signal, a Amerikanci su se ozbiljno zabrinuli za svoj svemirski status. Počelo je svemirsko natjecanje.

Ne zaboravimo ni rođendane slavnih: na današnji dan rođeni su filmski genijalac Buster Keaton, glumci Charlton Heston i Armand Assante, te glumice Susan Sarandon i Alicia Silverstone. Hrvatska političarka Ingrid Antičević-Marinović također danas slavi!

I za kraj, podsjetimo se na teške trenutke Domovinskog rata 1991. godine, kada su velikosrpske snage napadale hrvatske gradove, ali i na hrabrost i otpornost hrvatskog naroda.