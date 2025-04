Papa je nosio 'svježi zrak' gdje god je imao utjecaja! Bio je ponizan, pun ljubavi i vjere...

U vrijeme dok se načelnici siromašnih hrvatskih općina voze u Audijima s kožnim sjedalima, ksenon svjetlima i audio sustavima za bezbroj zvučnika, papa Franjo vozio se - dobro, ne uvijek - u Fići. Jorge Mario Bergoglio, 266. papa Katoličke crkve i prvi isusovac na tom položaju, ime je uzeo kako bi odao počast Svetom Franji Asiškom. I cijeli je njegov ponitfikat bio to: trajna slava poniznosti, skromnosti, jednostavnosti, ljubavi i vjere.

Kao nadbiskup Buenos Airesa, 2001. godine, posjetio je hospicij u kojem je prao i ljubio dvanaestoricu pacijenata oboljelih od AIDS-a. Sedam godina kasnije, na Veliki četvrtak 2008. godine, tijekom mise Večere Gospodnje, oprao je noge dvanaestorici liječenih ovisnika o drogi. U pitanjima snošljivosti išao je dalje od drugih papa.

- I ja sam grješnik – govorio je – Ako Crkva pred svoja vrata stavi carinika, prestaje biti Crkva Kristova. Blagoslov je za sve, svaka osoba može biti blagoslovljena, ali ne homoseksualna zajednica. Ono što sam dopustio nije blagoslov zajednice, jer to se protivi zakonu Crkve. Pojedinac, da, zajednica ne - pa tako misli i Isus, začetnik individualizma u zapadnom svijetu. A Sveto pismo veli - Nema više ovdje ni Grka ni Židova, ni obrezana ni neobrezana, ni barbara ni skita, ni roba ni slobodna čovjeka; tu je samo Krist.

Na kritike konzervativaca odgovarao je dinamično, suvremeno: "Konzervativan je onaj koji se drži nečega i ne želi vidjeti dalje od toga. To je suicidalan stav, jer jedno je voditi računa o tradiciji, uzimati u obzir situacije iz prošlosti, a drugo je zatvoriti se u dogmatsku kutiju".

Foto: Yara Nardi

U vrijeme dok su militantni krugovi zapada zagovarali rat do posljednjeg Ukrajinca, i tu se Papa Franjo isticao drukčijim mišljenjem. Za mir, ili barem za prekid vatre, treba učiniti sve što je moguće. Treba znati prihvatiti razloge drugih, pa i kada ih ne shvaćamo u potpunosti. Ratovi se vode jer su proizvođačima oružja to poligoni za njihovo iskušavanje. Biskupi ne smiju biti ministranti države, govorio je.

"NATO je zalajao pred vratima Rusije, a to nije mudro. Kada vidite da je pas opasan, ne provocirate ga. A to vrijedi za svaki sukob," kazao je u Corierre dela Sera. Tek sad, kad je glavni dio Zapada izdao Ukrajinu, vidi se koliko su njegove riječi bile promišljene, mudre i hrabre. Ali, sad je kasno.

Papa Franjo rođen je 17. prosinca 1936. u Buenos Airesu, Argentina, u obitelji talijanskih imigranata. Njegov pontifikat započeo je 13. ožujka 2013. nakon ostavke pape Benedikta XVI., a završio je njegovom smrću. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je kardinalom 2001. godine. Kao kardinal, bio je poznat po skromnom životu, odbacivanju luksuza i bliskosti s siromašnima. Započeo je reformu Kurije – pokušao je učiniti Vatikan transparentnijim. Često je, češće od drugih papa, govorio o socijalnoj pravdi, približio se pravoslavcima i protestantima.

Nije ubrzao kanonizaciju Stepinca i to mu se u Hrvatskoj silno zamjera. Ali, isto tako, nije je ni usporio.

Njegova enciklika Laudato si’ (2015.) pozivala je na zaštitu planete. Suzbijao je zlouporabe u Crkvi, ali kritiziran zbog nedovoljno oštrih mjera protiv seksualnih zločina.

Nije rečeno da je bio svetac. Prozivan je zbog suradnje s vojnom diktaturom u Argentini (1976.–1983.) no istina nije ustanovljena nedvojbeno. Reforme u Vatikanu navodno su podbacile - ali tko bi tamo uspio; od Bocaccia do danas imamo istu sliku Kurije. Ipak, konklava je za Franju trajala rekordno kratko; bijeli se dim brzo vio. Takvoga kao on teško ćemo dobiti. No, sačekajmo - možda Crkva poželi nastavak "provjetravanja", a Papa Franjo donio je svježi zrak, gdje god se prostirao njegov utjecaj.