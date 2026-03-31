Papa kritizira, Bijela kuća brani molitvu za vojsku u Iranu: 'Bog ne sluša one koji ratuju...'

"Ne mislim da je išta loše u tome što naši vojni vođe ili predsjednik pozivaju američki narod da se moli za naše pripadnike vojske i one koji služe našoj zemlji u inozemstvu", rekla je novinarima glasnogovornica Karoline Leavitt kao odgovor na pitanje o komentarima pape. Dok se sukob na Bliskom istoku proteže u drugi mjesec, papa Lav je tijekom svoje propovijedi na Cvjetnicu rekao: "Ovo je naš Bog... Bog koji odbija rat... koji ne sluša molitvu onih koji ratuju."

Lav XIV., prvi papa iz SAD-a, više je puta osudio rat i pozvao na dijalog.

No, 70-godišnjak je oprezan u svojim izjavama od američko-izraelskih napada na Iran koji su započeli rat 28. veljače, suzdržavajući se u svojim osudama i pozivima za mir od imenovanja bilo koje strane.

Leavitt i drugi članovi Trumpove administracije upadljivo pokazuju svoju kršćansku vjeru. Na početku konferencije za novinare rekla je da je njezin tim upravo završio "malu molitvu".

Ministar obrane Pete Hegseth također je koristio religijski jezik kako bi uokvirio sukob s Iranom, izrekavši prošli tjedan u Pentagonu molitvu: "Neka svaki metak ostavi trag na neprijateljima pravednosti i naše velike nacije."

Kao odgovor na papine komentare, Leavitt, koja je katolikinja kao i potpredsjednik J.D. Vance i državni tajnik Marco Rubio, rekla je da su Sjedinjene Države utemeljene na judeokršćanskim vrijednostima.

Vođe i vojnici molili su se "tijekom najturbulentnijih vremena u povijesti naše nacije, a ako razgovarate s mnogim pripadnicima vojske, reći će vam da naše molitve cijene", dodala je. "Zapravo, mislim da je to vrlo plemenita stvar."

Prošli tjedan papa je pozvao na prekid vatre na Bliskom istoku, rekavši da je zbog njega više od milijun ljudi bilo prisiljeno napustiti svoje domove i pozvao zaraćene strane na razgovore.