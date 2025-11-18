Obavijesti

News

Komentari 0
OPET KRITIZIRAO

Papa Lav: Administracija Trumpa je puna nepoštovanja prema migrantima!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Papa Lav: Administracija Trumpa je puna nepoštovanja prema migrantima!
Foto: Claudia Greco

U rujnu je njihov tretman nazvao "nehumanim", što je izazvalo žestoke reakcije nekih istaknutih konzervativnih katolika

Papa Lav u utorak je ponovio svoju kritiku tvrdokorne antiimigracijske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekavši da se administracija prema strancima koji žive u Sjedinjenim Državama odnosi na način koji je "iznimno pun nepoštovanja".

Obraćajući se novinarima u Castel Gandolfu, svojoj rezidenciji izvan Rima, papa je pozvao ljude u SAD-u "da traže načine da se prema ljudima postupa humano, da se prema ljudima postupa s dostojanstvom koje imaju".

Lav, prvi američki papa, izrazio je svoje neodobravanje ciljanja imigranata od strane Trumpove administracije sve oštrijim riječima posljednjih tjedana.

DRUŠTVENE MREŽE GORE VIDEO Donald Trump odbrusio novinarki koja ga je pitala o Epsteinu: 'Tiho, tiho prasice!'
VIDEO Donald Trump odbrusio novinarki koja ga je pitala o Epsteinu: 'Tiho, tiho prasice!'

U rujnu je njihov tretman nazvao "nehumanim", što je izazvalo žestoke reakcije nekih istaknutih konzervativnih katolika.

Novinar je u utorak pitao Lava o izjavi Američke katoličke biskupske konferencije od 13. studenog, koja je kritizirala politiku Trumpove administracije i pozvala na "značajnu imigracijsku reformu".

"To je vrlo važna izjava", rekao je papa. „Samo bih pozvao sve ljude u Sjedinjenim Državama da ih poslušaju.“

Rekao je da pojedine zemlje imaju pravo nadzirati svoje granice, ali da mnogi imigranti u SAD-u „žive dobre živote“ i da se prema njima postupa „na način koji je, blago rečeno, iznimno pun nepoštovanja“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Je li Vjesnik za rušenje? Pregled otkrio teško stanje. U srijedu kaos u prometu i nova snimanja
UŽAS U ZAGREBU

Je li Vjesnik za rušenje? Pregled otkrio teško stanje. U srijedu kaos u prometu i nova snimanja

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širi ventilacijama i kanalima. Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar sa svih strana. Podigli su i autoljestve...
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara
VATRA PROGUTALA VJESNIK

Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara

Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, rekao je Siniša Jembrih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025