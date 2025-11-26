Papa Lav ide na prvo putovanje: Posjetit će Tursku i Libanon

Papa Lav XIV. kreće u četvrtak na svoje prvo putovanje izvan Italije u svojstvu poglavara Katoličke Crkve koje će ga odvesti u Tursku i Libanon, gdje će apelirati na mir u regiji i pozvati na jedinstvo među već jako dugo podijeljenim kršćanskim crkvama. Lav XIV., prvi američki poglavar RKC, u sklopu gustog plana putovanja koje traje od 27. studenoga do 2. prosinca posjetit će i neke osjetljive kulturne lokacije i prvi put govoriti stranim vladama u njihovim zemljama.

Njegov prethodnik papa Franjo planirao je posjetiti obje te zemlje, ali nije mogao zbog slabog zdravlja. Franjo je umro 21. travnja ove godine, a Lav, koji dolazi iz Chicaga, izabran je za papu 8. svibnja.

„Papin prvi posjet inozemstvu prilika je da se privuče i zadrži svjetska pozornost”, rekao je umirovljeni dopisnik iz Vatikana John Thavis, koji je pokrivao tri pontifikata.

„To će biti prilika da papa Lav uspostavi vezu sa širom publikom u regiji u kojoj su ključna pitanja rat i mir, humanitarne potrebe i međuvjerski dijalog”, rekao je Thavis.

Svjetska pozornost

Lav XIV. prvo će od 27. do 30. studenoga posjetiti Tursku, gdje ga očekuje nekoliko događaja s ekumenskim patrijarhom Bartolomejem, koji ima sjedište u Istanbulu.

Očekuje se da će mir biti ključna tema papina posjeta Libanonu, koji ima najveći udio kršćana u populaciji na Bliskom istoku.

Izrael je u nedjelju u zračnom napadu na južno predgrađe Bejruta ubio visokog vojnog dužnosnika proiranskog Hezbolaha unatoč prekidu vatre dogovorenom uz posredovanje SAD-a prije godinu dana.

Čelnici u Libanonu, koji je dom milijunu sirijskih i palestinskih izbjeglica i teško se oporavlja nakon višegodišnje gospodarske krize, nadaju se da bi papin posjet mogao skrenuti svjetsku pozornost na njihovu zemlju.

Postavlja se i pitanje je li posjet Libanonu siguran. Jordanska kraljica Rania pitala je papu Lava za vrijeme posjeta Vatikanu u listopadu misli li da je sigurno posjetiti Libanon. „Pa, idemo”, odgovorio je.

Putovanja u inozemstvo važan su element djelovanja suvremenih papa, koji privlače svjetsku pozornost predvodeći skupove na kojima se ponekad okupe milijuni ljudi, držeći vanjskopolitičke govore i baveći se međunarodnom diplomacijom.

Papa Franjo, koji je u svojem 12-godišnjem pontifikatu 47 puta posjetio inozemstvo, često je bio na naslovnicama zbog svojih neočekivanih komentara na putovanjima.

Franji je bio poznat i po neobično iskrenim odgovorima tijekom tradicionalnih konferencija za novinare u zrakoplovima, što je bila jedna od rijetkih prilika kada je dugo razgovarao s novinarima.

Lav XIV. je rezerviraniji i obično drži pripremljene govore. Dao je samo jedan ekskluzivan intervju u šest mjeseci svojeg pontifikata.

„Do sada smo vidjeli da je papa jako oprezan kada govori”, rekao je jezuitski svećenik i komentator Thomas Reese.

„Ali svaki posjet je rizik. Uvijek se mogu dogoditi pogreške ili gafovi.”

U Turskoj će Lav i Bartolomej proslaviti 1700 godina od važnog Nicejskog sabora, održanog u današnjem Izniku, kojim je utemeljena religija koju i dan-danas slijedi većina od 2,6 milijardi kršćana u svijetu.

Pravoslavni i katolički kršćani podijelili su se raskolom 1054., ali zadnjih su desetljeća općenito popravili odnose.

Velečasni John Chryssavgis, Bartolomejev savjetnik, rekao je da je taj događaj „posebno značajan kao znak i jamstvo jedinstva u inače fragmentiranom i konfliktnom svijetu”.

Očekuje se da će obilježavanju velike obljetnice nazočiti i nekoliko drugih pravoslavnih poglavara, ali Vatikan nije objavio koji.

Moskovski patrijarhat, pravoslavna zajednica usko povezana s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, raskinula je veze s Bartolomejem 2018., pa se ne očekuje da će sudjelovati na svečanosti.

Papa će obilježiti eksploziju u bejrutskoj luci

Lav će također posjetiti istanbulsku Plavu džamiju, što će biti njegov prvi posjet džamiji u pontifikatu te će služiti misu u istanbulskoj dvorani Volkswagen koja može primiti oko 5000 posjetitelja.

Velečasni Nicola Masedu, župnik istanbulske katoličke katedrale Svetoga Duha, rekao je da su organizatori zbog interesa za posjet novog pape preselili misu iz katedrale u dvoranu.

Većinski muslimanska Turska ima oko 36.000 katolika na oko 85 milijuna stanovnika, po vatikanskim statistikama.

Papin raspored u Libanonu uključuje molitvu na mjestu kemijske eksplozije u luci u Bejrutu 2020. u kojoj je poginulo 200 ljudi i nastala šteta od milijardi američkih dolara.

Papa će voditi i međureligijski susret te misu na otvorenom na bejrutskoj obali.

Posjetit će pet gradova, ali ne i jug zemlje koji napada Izrael.

Velečasni Michel Abboud, koji vodi katoličku humanitarnu mrežu u Libanonu, rekao je za vatikanski radio da je Papin posjet iskaz „solidarnosti”.

„Ljudi će znati da se, unatoč svim teškim situacijama kroz koje prolaze, ne smiju osjećati napušteno”, rekao je.

Od Pavla VI. do Lava XIV.: Pregled papinskih putovanja

Papa Lav posjetit će od 27. studenoga do 2. prosinca Tursku i Libanon, što će biti njegovo prvo putovanje izvan Italije. Slijedi pregled papinskih posjeta inozemstvu, koji su važan element djelovanja poglavara 1,4 milijarde katolika u svijetu.

Papa Pavao VI. (1963.-1978.)

Papa Pavao VI. bio je prvi poglavar Katoličke Crkve koji je izišao izvan granica Italije u 150 godina. Devet je puta posjetio inozemstvo, a njegovo prvo putovanje bilo je u Izrael i Jordan 1964.

Godine 1965. posjetio je sjedište UN-a u New Yorku, gdje se obratio Općoj skupštini na francuskom jeziku, apelirajući: „Nikada više rata, rata nikada više!”

Papa Ivan Pavao II. (1978.-2005.)

Papa Ivan Pavao II., čiji je pontifikat trajao gotovo 27 godina, u inozemstvu je bio 104 puta, prešavši više od milijun kilometara i posjetivši 129 zemalja. Izabran za papu relativno mlad, u dobi od 58 godina, bio je poznat po energičnim rasporedima bez stanki i naglasku na međunarodnoj diplomaciji.

U Hrvatskoj je bio triput.

Papa Benedikt XVI. (2005.-2013.)

Papa Benedikt XVI., podrijetlom iz Njemačke, bio je 25 puta u posjetu inozemstvu, uglavnom europskim zemljama. Tijekom posjeta Njemačkoj 2006. razbjesnio je muslimane citirajući odlomak bizantskog cara iz 14. stoljeća, čime je sugerirao da je islam nasilan. Kasnije te godine posjetio je Tursku kako bi potaknuo pomirenje između kršćana i muslimana.

Njegovo posljednje putovanje bilo je u Libanon u rujnu 2012. Godinu ranije bio je u Hrvatskoj.

Papa Franjo (2013. do 2025.)

Papa Franjo bio je na 47 putovanja u inozemstvo u sklopu kojih je posjetio 66 zemalja, često birajući mjesta s nekatoličkim stanovništvom kako bi stavio naglasak na ljude i probleme na, kako je govorio, „periferiji” svijeta.

Bio je prvi Papa koji je posjetio Mongoliju, Mjanmar, Južni Sudan i Irak, među ostalima. Posjet Filipinima 2015. uključivao je do tada najveći događaj s Papom - misu u Manili na kojoj se okupilo čak sedam milijuna ljudi.

Papa Lav XIV. (izabran 2025.)

Papa Lav, 70-godišnjak dobrog zdravlja, također će vjerojatno mnogo puta putovati u inozemstvo. Posjet Peruu, gdje je desetljećima služio, gotovo je siguran iduće godine. Lav je 18. studenoga rekao da bi volio posjetiti i Portugal, Meksiko, Urugvaj i Argentinu.