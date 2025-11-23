Papa: Hitno oslobodite otete iz katoličkih škola u Nigeriji

Kršćansko udruženje Nigerije (CAN) u subotu je objavilo da su naoružani muškarci prethodnog dana oteli 315 ljudi, učenika i učitelja, iz katoličke škole Svete Marije u zapadnoj Nigeriji, nakon sličnog događaja ranije ovog tjedna u srednjoj školi na sjeverozapadu zemlje, kada je oteto 25 djevojčica.

- S ogromnom tugom sam primio vijest o o još jednoj otmici svećenika, vjernika i učenika u Nigeriji. Upućujem hitan apel za trenutno oslobađanje talaca - rekao je papa Lav XIV., izražavajući "duboku tugu, posebno zbog mnogih odvedenih mladića i djevojaka i njihovih uznemirenih obitelji".

- Molimo se za našu braću i sestre i da crkve i škole uvijek i svugdje ostanu mjesta sigurnosti i nade - zaključio je na kraju molitve Anđeoskog pozdravljenja - Angelusa.

U ponedjeljak su naoružani muškarci upali u srednju školu u državi Kebbi, na sjeverozapadu Nigerije, i oteli 25 djevojčica. Potom je u petak rano ujutro naoružana skupina upala u školu Svete Marije u državi Niger i otela 315 učenika i profesora.

Nigerija se i danas još živi sjeća masovne otmice 300 učenica od strane džihadista Boko Harama prije 10 godina u Chiboku, državi Borno na sjeveroistoku zemlje. Neke od njih se još uvijek vode kao nestale.

Napadi upućuju na sve veću nesigurnost u toj zapadnoafričkoj zemlji, a zbog najnovijih napada na katoličke škole predsjednik Bola Tinubu je bio primoran odgoditi inozemna putovanja.

Američki predsjednik Donald Trump je krajem listopada rekao da se "kršćani u Nigeriji suočavaju s egzistencijalnom prijetnjom" te nagovijestio moguće raspoređivanje trupa ili zračne udare zbog "pokolja kršćana od strane radikalnih islamista".

Nigerijske vlasti kažu da su na na meti džihadista i kriminalnih bandi i kršćani i muslimani. U sjeveroistočnoj Nigeriji džihadističke skupine haraju već više od deset godina. Škole na sjeveru Nigerije česte su mete masovnih otmica naoružanih skupina koje traže otkupninu. Takve operacije počela je džihadistička skupina Boko Haram, a provodi je i Islamska država zapadne Afrike.

Savezna država Niger je gotovo na stalnom udaru napada militanata povezanih s Al Kaidom i Islamskom državom na zapadnoj granici s Malijem i Burkinom Faso, dok u ostalim dijelovima zemlje djeluje islamistički Boko Haram.

Prethodnik pape Lava, pokojni papa Franjo, je tijekom svog pontifikata ustrajno radio na približavanju Katoličke Crkve i islamskog svijeta. Franjo je često posjećivao arapske zemlje i one zemlje u kojima su muslimani većina, njih 13, uključujući i BiH, a nebrojeno se puta susretao s islamskim vjerskim vođama te šefovima država u kojima vlada šerijatsko pravo.