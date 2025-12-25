Obavijesti

'POSEBNO MOLIMO ZA UKRAJINCE...'

Papa pozvao Ukrajinu i Rusiju da nađu hrabrost za izravan dijalog: 'Da zvuk oružja stane...'

Foto: YARA NARDI/REUTERS

Papa Lav XIV. pozvao je u četvrtak Ukrajinu i Rusiju da pronađu "hrabrosti za iskren i izravan dijalog pun poštovanja" tijekom svog božićnog blagoslova "Urbi et Orbi" u Vatikanu. "Posebno se molimo za mučenički ukrajinski narod: da zvuk oružja prestane i da uključene strane, uz podršku međunarodne zajednice, pronađu hrabrost za iskren i izravan dijalog pun poštovanja", rekao je.

Moskva i Kijev već nekoliko tjedana zasebno s SAD-om pregovaraju o američkom planu za okončanje rata koji traje gotovo četiri godine. Planom se predviđa zamrzavanje bojišnice, ali ne rješava se pitanje mogućeg ustupanja teritorija Moskvi.

Na prvi Božić otkako je izabran za poglavara Katoličke crkve u svibnju, Lav XIV. obratio se tisućama vjernika okupljenim na Trgu svetog Petra po kišnom vremenu, govorom u kojem je podsjetio na aktualne međunarodne sukobe.

Od Mjanmara do Demokratske Republike Kongo (DRK), preko Sudana, Malija, Sirije i Haitija, molio se za "one koji pate zbog nepravde, političke nestabilnosti, vjerskog progona i terorizma".

Navodeći 15 zemalja, papa Amerikanac posebno je spomenuo "one koji su izgubili sve, kao što su stanovnici Gaze" i "one koje mori glad i siromaštvo, poput naroda Jemena".

Lav XIV., koji slijedi stope svog prethodnika Franje u zauzimanju za izbjeglice, spomenuo je "mnoge migrante koji prelaze Sredozemno more ili putuju preko američkog kontinenta" u potrazi za boljom budućnošću.

Molio se i za "obnovu tradicionalnog prijateljstva između Tajlanda i Kambodže" dok su te dvije zemlje u srijedu započele razgovore radi okončanja sukoba, u kojima je u dva tjedna poginulo više od 40 ljudi, a stotine tisuća je raseljeno.

Mjesec dana nakon svog prvog putovanja, u Tursku i Libanon, Papa je uputio posebnu misao kršćanima Bliskog istoka: „Slušao sam njihove strahove i dobro sam svjestan njihovog osjećaja nemoći prema dinamici moći koja je izvan njihove kontrole“, rekao je.

U neuobičajenom potezu za svoj dosadašnji pontifikat, Lav XIV. zaključio je svoj govor čestitajući vjernicima Božić na 10 jezika: talijanskom, francuskom, engleskom, španjolskom, njemačkom, portugalskom, poljskom, arapskom, kineskom i latinskom.

Prije ceremonije, papa je prošao Trgom svetog Petra u svom „Papamobilu“, pozdravljajući i blagoslivljajući vjernike, uz ovacije.

