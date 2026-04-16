Papa Lav: Jao onima koji manipuliraju religijom za vojnu, ekonomsku ili vlastitu korist

Papa Lav 14. još jednom je pokazao da ne planira ustuknuti pred Trumpovim napadima i općenitom religioznom ludilu američkog predsjednika.

- Jao onima koji manipuliraju religijom i samim imenom Boga radi vlastite vojne, gospodarske i političke koristi, povlačeći ono što je sveto u tamu i prljavštinu - objavio je katolički poglavar.

Vatikan konstantno poziva na mir i prestanak ratova, uključujući u Iranu i Libanonu što je naišlo na negativne reakcije u Washingtonu. Trump koji se predstavlja kao zaštitnik kršćanskih vrijednosti, napao je papu da je slab po pitanju sprečavanja kriminala, da nije njegov fan i da je za njegov ukus previše liberalan.

Papa trenutačno boravi u Kamerunu u sklopu svoje afričke turneje.