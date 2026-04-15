Obavijesti

News

Komentari 0
POZVAO DA SE ODUPRU

Papa Lav u Kamerunu: 'Bogati i moćni nam ugrožavaju mir'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Guglielmo Mangiapane

Papa Lav pozvao je u srijedu kamerunsku vladu da iskorijeni korupciju i odupre se "hirovima bogatih i moćnih", u snažnom govoru održanom u nazočnosti predsjednika Paula Biye, koji zemlju vodi od 1982. godine

"Vrijeme je da preispitamo svoju savjest i napravimo hrabar iskorak", rekao je prvi američki papa Biyi, premijeru Josephu Dionu Nguteu i drugim čelnicima nedugo nakon dolaska u Kamerun iz Alžira. Lav je u neuobičajeno izravnom govoru za jedno prekooceansko papinsko putovanje poručio da se lanci korupcije - koji izobličuju vlast i lišavaju je vjerodostojnosti - moraju raskinuti kako bi prevladali mir i pravda.

Biya je slušao govor bez vidljive reakcije. Njegova vlada odbacuje optužbe za korupciju i kršenja ljudskih prava te tvrdi da stabilnost koju on donosi omogućuje Kamerunu da izbjegne sukobe kakvi se viđaju drugdje u regiji, uključujući ratom pogođenu Demokratsku Republiku Kongo i Srednjoafričku Republiku.

Kamerun je bivša njemačka kolonija koju su nakon Prvog svjetskog rata podijelile Velika Britanija i Francuska. Tijekom proteklog desetljeća tisuće su poginule u nasilju između vladinih snaga i separatističkih skupina u njegovim dvjema regijama engleskog govornog područja.

Papa će u četvrtak otputovati u Bamendu, najveći kamerunski grad engleskog govornog područja, gdje će u katedrali održati misu i "susret za mir".

Najveći događaj Papine turneje vjerojatno će se dogoditi u petak, kada se prema navodima Vatikana na misi u kamerunskom obalnom gradu Douali očekuje oko 600.000 ljudi.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026