Papa Lav: Ne možemo biti tihi dok toliko ljudi pati...

Papa Lav u nedjelju je smrt i razaranje zbog rata na Bliskom istoku prozvao "skandalom za cijelu ljudsku obitelj", ponovno pozvavši na trenutni prekid neprijateljstava.

Dok američko-izraelski rat protiv Irana ulazi u četvrti tjedan prvi poglavar Katoličke crkve iz SAD-a rekao je da sa "zaprepaštenjem" prati situaciju na Bliskom istoku i u drugim regijama pogođenima sukobom i nasiljem.

- Ne možemo stati tihi nasuprot patnji tolikih ljudi, bespomoćnih žrtava tih sukoba. Što boli njih, boli i cijelo čovječanstvo - rekao je Lav na tjednoj molitvi Angelus na Trgu svetog Petra.

Ponovio je poziv vjernicima da ustraju u molitvi kako bi se neprijateljstva prekinula i "konačno otvorio put prema miru".