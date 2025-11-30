Papa će posjetiti Libanon: Molit će u luci na mjestu eksplozije

Posjet slijedi nakon tri dana provedena u Turskoj i smatra se znakom nade za mir i stabilnost u zemlji koju su razorili rat i krize. Lav bi trebao sletjeti u libanonski glavni grad Bejrut u 14.45 (12.45 GMT). Ondje će se najprije sastati s libanonskim čelnicima. Tijekom posjeta planira posjetiti kršćanske znamenitosti i prisustvovati velikoj misi. Lav će također posjetiti mjesto razorne eksplozije u bejrutskoj luci. U eksploziji prije pet godina poginulo je 220 ljudi. Papa planira moliti na tom mjestu u utorak pred oko 120.000 ljudi.

Libanon, dugo smatran uzorom suživota, od 2019. godine pogođen je razornom krizom: kolapsom valute, raširenim siromaštvom, neuspjehom javnih službi i ratom s Izraelom.

Unatoč značajnoj političkoj ulozi koju kršćani imaju u Libanonu, jedinoj arapskoj državi u kojoj je mjesto predsjednika rezervirano za tu zajednicu, njihov broj se smanjio posljednjih desetljeća, uglavnom zbog emigracije mladih.

Lava XIV., prvog papu koji posjećuje zemlju nakon Benedikta XVI. godine 2012. primit će tijekom poslijepodneva predsjednik, premijer i predsjednik parlamenta, a potom će održati govor pred predstavnicima vlasti i diplomatskog zbora.

U subotu je Hezbolah pozvao Lava XIV. da odbaci izraelsku "nepravdu i agresiju" protiv Libanona, u poruci upućenoj uoči njegova posjeta zemlji.

Proiranski libanonski pokret znatno je oslabio krajem studenoga 2024. nakon godinu dana neprijateljstava, u sklopu kojih je izbio i dvomjesečni otvoreni rat s Izraelom, potaknut njegovim prekograničnim napadima na izraelski teritorij na početku rata u Gazi.

"Koristimo ovu prigodu i vaš posjet (...) da bismo potvrdili svoju predanost suživotu", napisala je grupa u poruci objavljenoj u subotu na svojim društvenim mrežama.

"Oslanjamo se na stajalište Vaše Svetosti, a to je da odbacite nepravdu i agresiju koju su cionistički osvajači i njihovi pristaše počinili protiv naše libanonske nacije", stoji u izjavi, u kojoj se osuđuje i "kontinuirana i neprihvatljiva agresija" Izraela.

Unatoč prekidu vatre koji je uslijedio prije godinu dana, izraelska je vojska posljednjih tjedana pojačala svoje napade na Libanon, tvrdeći da želi spriječiti ponovno naoružavanje Hezbolaha, što skupina negira.

Libanon je proglasio dva dana državnog praznika povodom papina posjeta, a uvedene su i značajne sigurnosne mjere, uključujući zatvaranje cesta, zabranu dronova i evakuaciju velikih dijelova centra grada u ponedjeljak navečer, prije mise.