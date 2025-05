'Papa Lav XIV. bit će trezven papa, često je smirivao papu Franju kod teoloških izleta'

O novom papi Lavu XIV. na Kaptolu malo znaju. Teško je, govori nam visokopozicionirani sugovornik s Kaptola, reći kako će se postaviti prema onome što je Hrvatima važno, a to je proglašenje svetim Alojzija Stepinca kojem je rođendan upravo na dan kada je izabran novi papa, 8. svibnja.

- Malo znamo o njemu, bio je na službi u Rimu, nije bio blizu našim biskupima, a nije ni jedan od razvikanih kardinala. Malo je nas uopće razmišljalo da će on postati novi papa, nismo zaista o njemu razmišljali - kaže naš sugovornik s Kaptola te dodaje da je Lav XIV. izabran kako bi pomirio dva krila, ono Pape Franje i ono pape Benedikta XVI.

- Nastao je razdor u rimskoj kuriji i u crkvi. No kako je Robert Francis Prevost matematičar vjerojatno su zaključili da on to može riješiti. Rekao bi da će biti trezven papa. Iako ga je papa Franjo imenovao kardinalom, nije on puno Franjin. Imaju sličnosti jer su povezani s Latinskom Amerikom, redovnici su što znači odmak od biskupijskog klera. No on je, to je što sigurno znam, često papu Franju smirivao kod njegovih teoloških izleta. Kočio bi ga i zato kažem da će biti trezven papa- rekao je naš sugovornik koji je zadovoljan novim papom.

Naglašava da će mu program biti socijalni jer je to nastavak pape Lava XIII. Također, vidljiva je velika pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, a simbolično je i da je u četvrtak, na dan kada je proglašen novi papa, blagdan Marije posrednice.