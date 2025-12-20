Obavijesti

'SAČUVAJMO NADU'

Papa Lav XIV.: 'Bogatstvo je nepravedno koncentrirano, ne smiju se zaboraviti siromašni'

Piše HINA,
Foto: Ciro De Luca

Papa pre prepunim Trgom sv. Petra upozorio je da bogatstvo postaje nepravedno koncentrirano u rukama onih koji često ne žele čuti jecaje Zemlje niti siromašnih.

Papa Lav XIV. kritizirao je u subotu pred prepunim Trgom sv. Petra jaz između bogatih i siromašnih u svijetu.

Tijekom posljednje audijencije u ovoj godini, koju je njegov prethodnik papa Franjo proglasio Jubilejom, papa Lav rekao je da se bogatstvo Zemlje nalazi u rukama vrlo malog broja ljudi.

Upozorio je da bogatstvo postaje nepravedno koncentrirano u rukama onih koji često ne žele čuti jecaje Zemlje niti siromašnih.

Dodao je da je Bog namijenio sva dobra stvorena za sve kako bi u njima svi mogli uživati.

Istodobno, pozvao je da sačuvamo nadu.

"Jubilej se približava kraju", rekao je. "Ali nada koju nam je ova godina dala ne nestaje. Ostat ćemo hodočasnici nade", dodao je.

Posljednji dani Jubilarne godine

Nakon Badnjaka, Jubilarna godina ulazi u svoju završnicu. Zatvaraju se Sveta vrata na glavnim papinskim bazilikama. Prvo će na sam Božić biti zatvorena vrata bazilike sv. Marije Velike.

U Jubilarnoj godini, koja službeno završava 6. siječnja 2026., vjernici mogu dobiti milost i oprost. Bili su pozvani na molitvu i hodočašće u Rim, gdje su prolaskom kroz Sveta vrata mogli dobiti oprost od grijeha.

Pokojni papa Franjo označio je početak Jubilarne godine na Božić 2024. otvorivši Sveta vrata na bazilici sv. Petra.

Odmah nakon završetka Jubilarne godine, papa Lav planira sazvati prvi izvanredni konzistorij u svojem pontifikatu. Sastanak Kardinalskoga zbora Katoličke Crkve trebao bi se održati 7. i 8. siječnja, objavio je Vatikan.

