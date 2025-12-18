Obavijesti

USRED SKANDALA

Papa Lav smijenio kardinala Dolana u New Yorku, stiže novi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Eduardo Munoz

Prvi američki papa imenovao relativno nepoznatog biskupa Ronalda Hicksa, promjena dolazi usred financijskih i zlostavljačkih skandala

 Papa Lav smijenio je kardinala Timothyja Dolana s čela Katoličke Crkve u New Yorku, objavio je u četvrtak Vatikan.

Papa Lav, prvi američki papa, imenovao je tu dužnost relativno nepoznatog svećenika iz Illinoise, biskupa Ronalda Hicksa, koji će tako ubuduće voditi drugu najveću katoličku biskupiju u zemlji s gotovo 2,8 milijuna vjernika.

Dolan, nadbiskup New Yorka od 2009. i bivši predsjednik Američke biskupske konferencije, ponudio je u veljači ostavku jer je napunio 75 godina, kako propisuje kanonsko pravo. Kardinali često služe do dobi od 80 godina, što je obvezna dob za umirovljenje.

"Hicks predstavlja samo novo poglavlje za New York nego za cijelu Crkvu u Americi", rekao je David Gibson, američki stručnjak za Crkvu.

Hicks (58) je od 2020. vodio katolike u Jolietu, sjedištu okruga Will u Illinoisu. Prije je, za vrijeme čikaškog kardinala Blasea Cupicha, bio pomoćni biskup.

Njegova biografija u nekoliko je elemenata slična onoj pape Lava. Obojica su podrijetlom iz južnog predgrađa Chicaga i proveli su se godine kao misionari u Latinskoj Americi - Lav u Peruu, a Hicks u Salvadoru.

Hicks će dužnost preuzeti 6. veljače, priopćila je njujorška nadbiskupija.

Smjena dolazi u trenutku kada njujorška nadbiskupija nastoji prikupiti više od 300 milijuna američkih dolara za očekivane nagodbe žrtvama svećeničkog zlostavljanja.

Nadbiskupija je ušla u medijaciju s gotovo 1300 navodnih žrtava, a Dolan je 8. prosinca objavio da će nadbiskupija smanjiti operativni proračun za 10 posto, otpustiti zaposlenike i prodati imovinu kako bi prikupila potreban novac.

Gibson je rekao da Hicks podržava reformističku agendu pokojnog pape Franje, koji je nastojao Crkvu učiniti inkluzivnijom, te da ga poštuju mnogi koji pripadaju suprotstavljenim stranama u polariziranoj Crkvi.

Dolana se smatra vodećim konzervativcem među američkim biskupima, koji su posljednjih godina sve više podijeljeni u svjetlu produbljivanja političke polarizacije u zemlji. 

On je izrekao jedan od zaziva na Trumpovoj drugoj inauguraciji. Također je pohvalio desničarskog političkog aktivista Charlieja Kirka kao "suvremenog svetog Pavla", što je izazvalo brojne kritike katolika na internetu.

Dolan, koji je inače poznat kao jako društveni čovjek, često gostuje u konzervativnoj emisiji Fox & Friends te vodi vlastitu tjednu emisiju na radijskoj postaji The Catholic Channel radijske mreže Sirius XM.

