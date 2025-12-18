Papa osudio svjetske lidere koji opravdavaju nasilje u ime religije: 'To je bogohuljenje!'

Papa Lav u četvrtak je osudio političke lidere koji se pozivaju na vjerska uvjerenja kako bi opravdali sukobe ili nacionalističke politike, nazivajući to oblikom blasfemije ili ozbiljnim grijehom koji ne poštuje ili vrijeđa Boga.

Lav, prvi američki papa, nije imenovao te svjetske čelnike u poruci objavljenoj uoči Svjetskog dana mira Katoličke Crkve koji se obilježava 1. siječnja, ali je pozvao vjernike da se odupru takvom korištenju vjere.

- Nažalost, sve se češće uvlači jezik vjere u političke bitke, blagoslivlja nacionalizam i opravdava nasilje i oružana borba u ime religije - rekao je papa Lav.

- Vjernici moraju aktivno odbaciti .. takve oblike bogohuljenja koji oskvrnjuju sveto ime Božje - rekao je.

Lav je upozorio i protiv korištenja umjetne inteligencije u ratovanju u poruci od četiri stranice koju godišnje objavljuje vođa Crkve s 1,4 milijarde članova.

- Postoji ... sve veća tendencija među političkim i vojnim vođama da izbjegavaju odgovornost jer se odluke o životu i smrti sve više 'delegiraju' strojevima. Ovo označava neviđenu i destruktivnu izdaju pravnih i filozofskih načela humanizma koja su temelj i zaštita svake civilizacije - rekao je.

Lav, kojeg su kardinali svijeta izabrali u svibnju za nasljednika pokojnog pape Franje, nekoliko je puta u svojoj prvoj godini govorio o izazovima koje predstavlja umjetna inteligencija.

Također je osudio nasilje u ime vjere na svom prvom putovanju u inozemstvo kao papa, uputivši poruku kršćanskim vođama na Bliskom istoku tijekom posjeta Turskoj prošlog mjeseca da moraju "snažno odbaciti korištenje religije za opravdavanje rata, nasilja ili bilo kojeg oblika fundamentalizma".

U novoj poruci, papa je također izrazio žaljenje zbog porasta vojnih rashoda, navodeći podatke Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu da su se svjetski vojni izdaci povećali za 9,4 posto u 2024., dosegnuvši ukupno 2,7 bilijuna dolara ili 2,5 posto globalnog BDP-a.