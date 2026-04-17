Papa Lav XIV. održao je misu u Kamerunu za 120.000 vjernika: 'Svijet razara nekolicina tirana'

Gotovo 120.000 vjernika prisustvovalo je misi pape Lava XIV. u petak u Douali, prema podacima Vatikana, što je znatno manje od procjena kamerunske vlade koja je najavljivala milijun ljudi. U Douali, gospodarskom središtu Kameruna, vjernici su satima na nesnosnoj vrućini čekali misno slavlje poglavara Katoličke Crkve, a mnogi su nosili odjeću s njegovim likom.

"Viva il Papa", klicala je razdragana gomila pri dolasku Pape u papamobilu na plato stadiona Japoma. Mahali su "grančicama mira" i vatikanskim zastavama dok je zbor pjevao vesele polifone pjesme praćene udaraljkama.

Papa je u homiliji, održanoj na francuskom jeziku, pozvao Kamerunce da budu "akteri budućnosti" te da "odbace sve oblike zlouporabe i nasilja".

"To što sam vidjela Papu daje mi osjećaj oslobođenja. Duboko me dirnula njegova poruka, a posebno pamtim poziv na dijeljenje", povjerila se Edith Fifi, 25-godišnja kozmetičarka.

Od njegova dolaska u srijedu, istupi Svetog Oca prožeti su snažnim socijalnim tonom. U četvrtak je osudio "zlo naneseno izvana, koje čine oni koji u ime profita nastavljaju otimati afrički kontinent kako bi ga izrabljivali i pljačkali".

"Svijet razara nekolicina tirana, ali ga ujedinjenim drži mnoštvo solidarne braće i sestara!", istaknuo je Papa u Bamendi, glavnom gradu sjeverozapadne anglofone regije koju potresa sukob vladinih snaga i oružanih separatističkih skupina.

Pred vlastima, na čelu s 93-godišnjim Paulom Biyaom koji vlada od 1982. godine i koji je nedavno ponovno izabran za osmi mandat, Papa je održao govor rijetke oštrine, pozvavši posebno na "raskidanje lanaca korupcije".

Prije Kameruna, poglavar 1,4 milijarde katolika boravio je u povijesnom posjetu Alžiru. Ovo putovanje od 18.000 kilometara bjesomučnim tempom nastavit će u Angoli i Ekvatorskoj Gvineji do 23. travnja.