Papa Lav XIV. otvorio korizmu: 'Svijet u plamenu zbog ratova'

Papa Lav XIV. je tijekom mise na Pepelnicu, otvarajući korizmeno vrijeme za kršćane diljem svijeta, izrazio žaljenje zbog svijeta koji je "u plamenu" zbog ratova i uništavanja okoliša.

Prije nego što je posuo pepeo po glavama vjernika, znak smrtnosti, papa je rekao da pepeo može predstavljati "težinu svijeta u plamenu, cijelih gradova uništenih ratom".

Također je rekao vjernicima da pepeo može označavati "pepeo međunarodnog prava i pravde među ljudima, (i) pepeo cijelih ekosustava".

Korizma je razdoblje od 40 dana pokore koje vodi do Uskrsa, najvažnijeg kršćanskog blagdana, dana uskrsnuća Isusa od mrtvih.

Predstavlja 40 dana koje je Isus, prema Bibliji, proveo posteći u pustinji.

Lav, izabran za vođu Katoličke crkve od 1,4 milijarde članova u svibnju kako bi zamijenio pokojnog papu Franju, u svojim izjavama nije spomenuo konkretan sukob.

Papa je u svojoj prvoj godini pontifikata oštro osudio aktualne ratove u svijetu i ono što je nazvao globalnom "revnošću za ratom" u važnom govoru o vanjskoj politici prošlog mjeseca.

Papa je govorio u srijedu na misi održanoj u bazilici svete Sabine na Aventinu, kojoj su prethodile molitve u obližnjoj crkvi te procesija kardinala i biskupa.