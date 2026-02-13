Riječka redovnica dobila je važnu funkciju u Vatikanu

Hrvatska redovnica Nina Benedikta Krapić, dosadašnja službenica Dikasterija za komunikacije, imenovana je zamjenicom ravnatelja Ureda za tisak Svete Stolice, doznaje Teleskop.

Ninu je imenovao papa Lav XIV, a na toj će dužnosti zamijeniti Cristiane Murray, koja napušta funkciju koju je obnašala od srpnja 2019. godine, a koju je Papa primio u audijenciju u petak ujutro.

Ona će dužnost preuzeti 1. ožujka ove godine.

Riječ je o redovnici koja je diplomirala pravo 2015. na Sveučilištu u Rijeci, a 2023. specijalizirala odnose s javnošću na Sveučilištu u Zagrebu. Radila je kao novinarka i pravna savjetnica ženama žrtvama obiteljskog nasilja i drugim marginaliziranim osobama.

Doživotne zavjete u Družbi sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog položila je 13. kolovoza 2023. godine