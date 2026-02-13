Obavijesti

IMENOVAO JU JE SVETI OTAC

Riječka redovnica dobila je važnu funkciju u Vatikanu

Piše Ivan Štengl
Riječka redovnica dobila je važnu funkciju u Vatikanu
Riječ je o redovnici koja je diplomirala pravo 2015. na Sveučilištu u Rijeci, a 2023. specijalizirala odnose s javnošću na Sveučilištu u Zagrebu. Radila je kao novinarka i pravna savjetnica ženama žrtvama obiteljskog nasilja

Hrvatska redovnica Nina Benedikta Krapić, dosadašnja službenica Dikasterija za komunikacije, imenovana je  zamjenicom ravnatelja Ureda za tisak Svete Stolice, doznaje Teleskop.

Ninu je imenovao papa Lav XIV, a na toj će dužnosti zamijeniti Cristiane Murray, koja napušta funkciju koju je obnašala od srpnja 2019. godine, a koju je Papa primio u audijenciju u petak ujutro.

Ona će dužnost preuzeti 1. ožujka ove godine.

Riječ je o redovnici koja je diplomirala pravo 2015. na Sveučilištu u Rijeci, a 2023. specijalizirala odnose s javnošću na Sveučilištu u Zagrebu. Radila je kao novinarka i pravna savjetnica ženama žrtvama obiteljskog nasilja i drugim marginaliziranim osobama.

Doživotne zavjete u Družbi sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog položila je 13. kolovoza 2023. godine

