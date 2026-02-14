Planirali udar na papu Franju?! Skandalozni plan Epsteina i bivšeg Trumpova savjetnika

Nedavno objavljeni dokumenti američkog Ministarstva pravosuđa bacili su novo svjetlo na mračnu suradnju između Stevea Bannona, bivšeg glavnog stratega Donalda Trumpa, i pokojnog financijera i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. U nizu poruka razmijenjenih tijekom 2019. godine, Bannon je Epsteinu otkrio svoj plan potkopavanja autoriteta pape Franje, kojeg je smatrao ključnom preprekom za širenje svog nacionalističkog populizma, prenosi CNN.

Savez protiv "globalističkog" Pape

Komunikacija otkriva Bannonovu opsesiju Papom, kojeg je doživljavao kao protivnika svoje "suverenističke" vizije. U jednoj od poruka poslanih Epsteinu u lipnju 2019., Bannon je bio izravan, najavljujući svoj cilj: "Srušit ćemo Franju". Papu je svrstao na popis glavnih neprijatelja, uz bok obitelji Clinton, kineskom predsjedniku Xi Jinpingu i Europskoj uniji.

Papa Franjo je doista bio protuteža Trumpovom svjetonazoru, oštro kritizirajući nacionalizam i stavljajući zaštitu migranata u središte svog pontifikata. Bannon ga je, s druge strane, još 2018. u časopisu The Spectator opisao kao osobu "ispod svake kritike", optužujući ga da se priklonio "globalističkim elitama". Dokumenti pokazuju da je čak poticao Mattea Salvinija, sadašnjeg potpredsjednika talijanske vlade, da "napadne" Papu.

Kontroverzna knjiga kao oružje

Središnji dio Bannonovog plana bila je filmska adaptacija kontroverzne knjige "U ormaru Vatikana" francuskog novinara Frédérica Martela, koja se bavi navodnim licemjerjem i raširenom homoseksualnošću među vatikanskim svećenstvom. Bannon je Epsteinu predložio ulogu izvršnog producenta filma, napisavši mu: "Sada si izvršni producent 'ITCOTV-a'".

Foto: CHENEY ORR/REUTERS

Autor knjige Frédéric Martel potvrdio je da se sastao s Bannonom u luksuznom pariškom hotelu Le Bristol, gdje mu je ovaj s velikim entuzijazmom iznio ideju o filmu. Martel je, međutim, odbio ponudu, objasnivši da su filmska prava u rukama njegovog izdavača. Kasnije je izjavio kako vjeruje da je Bannon želio "instrumentalizirati" njegovu knjigu u borbi protiv pape Franje. Epstein, prema objavljenim porukama, nije izravno komentirao ponudu za produkciju, već je skrenuo razgovor na temu snimanja filma o filozofu Noamu Chomskom.

Širi front konzervativnog otpora

Bannonovi napori odvijali su se u vrijeme pojačanog konzervativnog otpora Papi unutar same Crkve. Vrhunac je dosegnut u kolovozu 2018., kada je nadbiskup Carlo Maria Viganò, bivši papinski nuncij u SAD-u, objavio pismo u kojem je optužio Franju za prikrivanje zlostavljanja koje je počinio bivši kardinal Theodore McCarrick. Vatikanska istraga kasnije je oslobodila Papu tih optužbi.

Zanimljivo je da je Bannonova ideja o filmu prema Martelovoj knjizi izazvala razdor i među njegovim konzervativnim saveznicima. Američki kardinal Raymond Burke, istaknuti kritičar pape Franje, javno se distancirao od Bannonovog instituta Dignitatis Humanae upravo zbog tog plana.

‌- Uopće ne mislim da bi se od te knjige trebao snimiti film - poručio je Burke u pismu iz lipnja 2019. godine.

Dokumenti otkrivaju i Epsteinov ciničan odnos prema Vatikanu. Kada je Bannon podijelio s njim članak o vatikanskoj osudi populizma, Epstein je odgovorio citatom iz Miltonovog "Izgubljenog raja", parafrazirajući Sotonine riječi nakon pada iz Raja: "Bolje je vladati u Paklu, nego služiti u Raju".