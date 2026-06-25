Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON POTRESA

Papa Lav XIV šalje 100.000 eura pomoći Venezueli

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Papa Lav XIV šalje 100.000 eura pomoći Venezueli
Foto: Yara Nardi

Papa Lav XIV poslao je 100.000 eura hitne pomoći Venezueli, koju je pogodio snažan potres, objavio je Vatikan u četvrtak, dok se zemlja suočava s velikim brojem ljudskih žrtava i velikom materijalnom štetom

Ovaj iznos, koji je objavio  odjel Svete Stolice odgovoran za Papina dobrotvorna djela i pomoć stanovništvu u potrebi, predstavlja "početni doprinos" namijenjen podršci naporima za pomoć, objavio je Vatican News, službena vatikanska web stranica za informiranje.

Venezuelu su noćas od srijede do četvrtka potresla dva snažna potresa, jakosti 7,2 i 7,5 stupnjeva Richterove ljestvice, u kojima je, prema još uvijek privremenim podacima, poginulo najmanje 164 ljudi, no procjenjuje se da će broj poginulih biti daleko veći.

Osim Crkve, mnoge zemlje, uključujući Sjedinjene Države, Iran, Kubu i Europsku uniju, ponudile su svoju pomoć zemlji, već oslabljenoj teškom ekonomskom i socijalnom krizom.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo su trenuci udara strašnih potresa u Venezueli
SNIMILE KAMERE

VIDEO Ovo su trenuci udara strašnih potresa u Venezueli

Predsjednica Rodríguez izrazila je sućut žrtvama i njihovim obiteljima, no u svom prvom obraćanju javnosti nije precizirala točan broj poginulih...
ŠOK SNIMKA Prepriječio put ZET-ovom autobusu, napao je vozača pa završio na podu!
NEVJEROJATNO

ŠOK SNIMKA Prepriječio put ZET-ovom autobusu, napao je vozača pa završio na podu!

Policija nam je potvrdila kako ima informacija o nesreći, a nakon kojeg je došlo do sukoba kojeg istražuju...
VIDEO Katastrofa u Venezueli: Strahuje se od tisuća mrtvih, Papa uputio hitnu pomoć
APOKALIPTIČNE SCENE

VIDEO Katastrofa u Venezueli: Strahuje se od tisuća mrtvih, Papa uputio hitnu pomoć

Caracas se tresao, zgrade su pucale, a ljudi bježali na ulice. Američki geološki zavod (USGS) navodi da postoji 30 posto šansi da broj žrtava dosegne više od 100.000

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026