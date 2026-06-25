Papa Lav XIV šalje 100.000 eura pomoći Venezueli

Ovaj iznos, koji je objavio odjel Svete Stolice odgovoran za Papina dobrotvorna djela i pomoć stanovništvu u potrebi, predstavlja "početni doprinos" namijenjen podršci naporima za pomoć, objavio je Vatican News, službena vatikanska web stranica za informiranje.

Venezuelu su noćas od srijede do četvrtka potresla dva snažna potresa, jakosti 7,2 i 7,5 stupnjeva Richterove ljestvice, u kojima je, prema još uvijek privremenim podacima, poginulo najmanje 164 ljudi, no procjenjuje se da će broj poginulih biti daleko veći.

Osim Crkve, mnoge zemlje, uključujući Sjedinjene Države, Iran, Kubu i Europsku uniju, ponudile su svoju pomoć zemlji, već oslabljenoj teškom ekonomskom i socijalnom krizom.