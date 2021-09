Stefan von Kempis – Vatikan

Politički je zasigurno najosjetljivije bilo pitanje jednog američkog novinara mogu li svećenici političarima koji su katolici, a koji se zalažu za pobačaj, odbiti dati pričest. Naime, u Biskupskoj konferenciji SAD-a se nedavno o tome vodila debata, jer je s Joeom Bidenom po prvi put od Kennedyja sjedio katolik u Bijeloj kući – katolik, koji se zalaže za pravo žena na pobačaj.

„Nikada nikoga nisam odbio pričestiti“, na to je odgovorio Franjo: „Pričest nije odlikovanje za savršene, već dar, poklon, prisutnost Isusa u Crkvi i u zajednici.“ Međutim, također je jasno da nitko, tko ne spada u zajednicu , ne bi mogao pristupiti stolu Gospodnjem.

'Je li ispravno unajmiti ubojicu kako bi oduzeo ljudski život?'

„Drugi problem s pobačajem je taj da je to više od problema, to je ubojstvo. Tko pobaci, taj ubije, da kažemo potpuno jasno… Onome tko to ne može razumjeti postavio bih sljedeće pitanje: je li ispravno oduzeti ljudski život kako bi se riješio neki problem? Je li ispravno unajmiti ubojicu kako bi oduzeo ljudski život? Znanstveno gledano radi se o ljudskom životu… I zbog toga je stajalište Crkve o tome toliko čvrsto, jer – ako biste to prihvatili (pobačaj), to bi bilo kao da prihvaćate svakodnevna ubojstva.“

Jasne riječi – Franjo je već tijekom jedne opće audijencije u listopadu 2018. pobačaj usporedio s naručenim ubojstvom i time pokrenuo žestoku debatu. Neovisno o tome ponovio je to razmišljanje tijekom audijencije 2019. godine i sada također pred novinarima tijekom povratnog leta iz Slovačke u Rim.

'Što bi pastir trebao učiniti? Biti pastirom znači ne osuđivati druge'

„Sada dolazimo do te osobe, koja ne spada u zajednicu, ta osoba ne može primiti pričest. To nije kazna – ona jednostavno ostaje izvan zajednice. Ali taj problem nije teološki, već pastoralni… Ako pogledamo povijest Crkve, možemo posvjedočiti: svaki put kada biskupi nisu problemu pristupili pastoralno, politički su bili opredijeljeni za jednu stranu… Što bi pastir trebao učiniti? Biti pastirom znači ne osuđivati druge… Kada on istupi iz duhovnog okvira Crkve, postaje političarom, i to je vidljivo kod svih ne-pastoralnih osuda Crkve.“

'Sjećate li se hajke koja se vodila protiv Amoris laetitia?'

Papa se u tom kontekstu osvrnuo na dokument Amoris laetitia, kojim je 2016. zaokružio biskupsku sinodu na temu braka i obitelji. U jednoj od bilješki u tekstu je Franjo u iznimnim slučajevima dopustio pričešćivanje kršćana, koji su se po razvodu ponovno oženili.

„Sjećate li se hajke koja se vodila protiv Amoris laetitia? Hereza, hereza! Na sreću, tamo je bio kardinal (Christoph) Schönborn (iz Beča), veliki teolog, koji je razjasnio stvar. Vi ste djeca Božja i trebate našu pastoralnu blizinu…“

'Brak je brak'

Franji su postavljana pitanja i o njegovom stavu prema homoseksualcima; novinar koji je postavio pitanje se, međutim, nije direktno osvrnuo na nedavno objavljeni tekst Kongregacije za nauk vjere, koji je potvrdio zabranu vjenčanja za homoseksualne parove. Franjo je izjavio da je brak sakrament i da Crkva „nema punomoć za mijenjanje sakramenata koje je odredio Gospodin“.

„Postoje zakoni koji pokušavaju pomoći brojnim ljudima koji imaju drugačiju seksualnu orijentaciju. To je važno – države u građansko-pravnom smislu imaju mogućnost pružiti im podršku, pružiti im sigurnost u pogledu prava nasljeđivanja i zdravstvene sigurnosti – ne samo homoseksualcima, već i svim osobama koje se žele sjediniti. Međutim, brak je brak. To ne znači da ih se osuđuje – oni su naša braća i sestre, mi trebamo biti uz njih… Ali molim vas, nemojte očekivati od Crkve da ona zaniječe svoju istinu.“

'I u Kolegiju kardinala ima osoba koje negiraju koronu'

Na temu cijepljenja protiv korone Franjo je iskazao dozu začuđenosti prema skepticima protiv cjepiva. To je „čudno“, čovječanstvo ipak ima gotovo „povijest prijateljskog odnosa prema cjepivima“. Možda skepsa prema cjepivu ima veze s raširenom „nesigurnošću, ne samo u odnosu prema pandemiji“.

„I u Kolegiju kardinala ima osoba koje negiraju koronu – i jedan od njih, jadni čovjek!, leži s virusom u bolnici. Životna ironija.“ 73-godišnji američki kardinal Raymond Burke je u kolovozu zbog infekcije koronavirusom morao dobiti mehaničku potporu disanju; u međuvremenu je na putu prema ozdravljenju.

Ponovno putovanje u Mađarsku sljedeće ili preksljedeće godine?

Tijekom njegove „leteće konferencije za novinare“ se papa Franjo izjasnio i o Europskoj uniji: trebala bi se „vratiti snovima svojih osnivača“, zatražio je, i spomenuo Schumana, Adenauera i De Gasperija. Tijekom susreta s mađarskim predsjednikom vlade Viktorom Orbanom u Budimpešti prošle nedjelje se prije svega govorilo o ekološkim i demografskim pitanjima; o imigraciji – temi o kojoj Orban decidirano zastupa drugačiji stav od Franje – se navodno nije razgovaralo.

Papa je naveo da bi mogao „sljedeće ili preksljedeće godine“ ponoviti putovanje u Mađarsku, i to ovaj put na dulje vrijeme. U nedjelju se zadržao samo nekoliko sati u Budimpešti, dok je za posjet Slovačkoj odvojio nekoliko dana. Na povratku u Vatikan ni nakon ovog putovanja u inozemstvo nije propustio zaustaviti se u bazilici Santa Maria Maggiore, gdje je papa pred čudesnom slikom Salus Populi Romani zahvalio na uspješnom putovanju.